Shiky confiesa cómo salió del clóset con sus papás en ‘La casa de los famosos México”: “Me sentía acorralado”

La primera semana de ‘La casa de los famosos México 2025’ estuvo llena de momentos emotivos. Y es que los habitantes han abierto sus corazones poco a poco. Tal fue el caso de Shiky, quien reveló cómo fue que sus padres descubrieron que era gay.

Todo se suscitó en una conversación con algunos de sus compañeros del cuarto Día. El conductor de origen español confesó que sus papás se enteraron de su orientación de una manera algo peculiar, lo que dejó sorprendidos a todos los presentes.

Shiky confiesa cómo salió del clóset con sus papás / Redes sociales

¿Cómo fue que los papás de Shiky se enteraron de su orientación sexual?

De acuerdo con Shiky, su mamá ya tenía una noción de que sentía atracción por los hombres. Sin embargo, nunca lo confrontró sobre el tema. No fue hasta que ella y su papá asistieron a uno de sus shows de stand up que ambos corroboraron que era gay.

Shiky “Una madre siempre lo sabe y, aunque el padre lo sepa, como que no lo asimila. Miren lo que pasó, antes de venir para acá, hace 12 años, hice un show de stand up donde hablaba de todo, de cómo conocí el mundo gay. Cuando, de repente, veo a mi madre y a mi padre llegando al stand up”

Aunque les pidió que se retiraran porque el show era “muy fuerte”, sus papás decidieron quedarse. Luego de que terminara el espectáculo, su mamá lo felicitó y le comentó que su papá se acababa de enterar de su orientación.

“Dice mi madre: ‘qué risa’. Se acerca y me dice (al oído): ‘Tu padre se ha enterado que eres gay’. Veo a mi padre (serio) y le digo: ‘¿todo bien?’ y él me dice: ‘sí, todo bien’”, relató.

Cuando volvió a hablar con su papá, le preguntó cómo nunca se dio cuenta de su orientación, ya que siempre se quedaba a dormir con hombres: “(Él me dijo) ‘Yo pensé que no tenías mucho dinero y por eso dormían en la misma cama’”, indicó entre risas, resaltando que sus papás terminaron por aceptarlo con el tiempo.

¿Shiky ha vivido momentos incómodos por su orientación?

Durante la conversación, el conductor Shiky contó que, a causa de su orientación, ha vivido momentos incómodos con sus amigos. Y es que, antes de revelar sus preferencias, sus amigos lo presionaban para que tuviera novias.

Incluso, hubo una ocasión en la que le contrataron a una dama de compañía para que tuviera intimidad con él.

“Me tenían un poco acorralado. Me costó decírselo a todos los amigos. Fui a Brasil en el 2007, me quedo con un grupo de chicos españoles que conocía y me dicen: ‘te vamos a enviar una pu… a tu habitación’... Le dije (a la chica): ‘No es que yo soy ma…’”, resaltó.

La celebridad cuenta estas anécdotas con un toque de diversión, resaltando que, pese a que en su momento fue complicado, le ayudaron a conocerse mejor y terminar de aceptarse.

¿Quién es Shiky, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Clement Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, es un presentador, locutor y actor español.

Nació el 16 de enero de 1972, por lo que actualmente tiene 53 años.

Fue el décimo participante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2025’

Emigró a México hace más de una década y ha desarrollado una sólida carrera en televisión, radio, teatro y plataformas digitales.

Tiene su pódcast ‘Somos lo que hay’.

Tiene más de 150 mil seguidores en redes sociales.

