Verónica Castro lanza pedrada a “La casa de los famosos México": “Demasiada vulgaridad”

Durante una conferencia magistral ofrecida en el Festival de Cine de Guanajuato —donde además fue homenajeada—, Verónica Castro arremetió contra los realities actuales, como “La casa de los famosos México”. La actriz y conductora, alejada de la televisión desde hace varios años, no se guardó nada al expresar su postura sobre este tipo de formatos televisivos.

Verónica Castro critica realities como “La casa de los famosos México”

En la conferencia magistral en el marco del festival, Verónica fue cuestionada por los medios sobre su opinión respecto a realities como “La casa de los famosos México”, formato que ha ganado popularidad por su enfoque en la convivencia entre celebridades. Aunque no mencionó nombres específicos, su respuesta fue contundente:

“Demasiada payasada, demasiada vulgaridad, demasiada tontería y no aprendes nada”, comentó. Con esta declaración, la también presentadora dejó claro que no está de acuerdo con el contenido que actualmente domina la televisión, especialmente aquellos formatos que, en su opinión, no aportan valor a la audiencia.

Sin embargo señaló que prefiere formatos como “MasterChef” que considera puedes aprender algo útil.

Con estas palabras, Verónica dejó ver que valora las propuestas televisivas que combinan entretenimiento con enseñanza, en contraste con lo que percibe como “payasadas” en otros formatos.

Cabe destacar que Verónica Castro fue una pieza clave en el éxito de “Big brother vip”, uno de los reality shows más emblemáticos de principios de los 2000 en México. Su experiencia previa en este tipo de realities muestra un cambio de postura sobre un género que alguna vez ayudó a popularizar.

Verónica Castro fue homenajeada en Festival de Cine de Guanajuato

En la edición número 28 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Verónica Castro fue reconocida con dos importantes galardones: Por un lado, recibió La cruz de plata, distinción entregada por el GIFF en honor a sus más de 50 años de carrera en el cine, la televisión y el entretenimiento.

Además, fue galardonada con el premio La musa, una escultura otorgada por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, que destaca la labor transformadora de las mujeres dentro de la industria audiovisual.

“Cuando empecé en este mundo, las mujeres teníamos que representar el doble… pero también teníamos que callar muchas cosas que nos dolían… ha llegado el momento de decir basta y protegernos entre nosotras”, expresó.

Verónica Castro no quiere regresar a los foros de televisión / YT: Hay una cosa que te quiero decir

¿Verónica Castro regresará a la televisión?

La actriz Verónica Castro ha revelado que no tiene intención de volver a la televisión pues asegura ha cumplido todos sus sueños y se ha desarrollado en todas sus facetas. En una entrevista reciente a “Hay una cosa que te quiero decir”, confirmó que su retirada del espectáculo es definitiva.

“Ya fue, tengo 72 y ya no se me antoja… Se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14", comentó y agregó:“No tengo la edad, ni la energía para salir adelante y volver a trabajar… fue un sueño todo lo que sucedió… creo que no regresaré”.

Respecto a una posible bioserie sobre su vida, Verónica Castro no lo descarta. Aunque la productora Rosy Ocampo ha mostrado interés en llevar su historia a la pantalla chica, por ahora el proyecto aún no se ha concretado.

