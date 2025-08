La casa de los famosos México: Aarón Mercury revela golpiza en 2022 y cortan cámaras en plena confesión

Aaron Mercury contó en La casa de los famosos México 2025 su experiencia al vivir una situación que pudo haber terminado en tragedia, cuando fue golpeado afuera de un antro de Querétaro, lo que se convirtió en un tema viral hace unos años. Sin embargo, no pudo conocerse a detalle porque la transmisión se cortó. ¿Qué pasó? ¿Hubo censura?

Por la crudeza del relato, lo más indignante para muchos fue que la transmisión del 24/7 cortó la transmisión justo cuando la historia se ponía más delicada, desatando críticas por censura en redes sociales.

Durante la convivencia en La casa de los famosos 2025, Aarón Mercury compartió que el ataque sucedió cuando decidió viajar desde Ciudad de México a Querétaro para visitar a su madre. Como ella no se encontraba en casa al momento de su llegada, él optó por salir con amigos a un antro.

“Siempre se me ha hecho una mamadísima gastar una millonada en el antro… está chido, pero pa’ qué…”, bromeó, explicando que solo consumieron dos botellas.

Al salir del lugar y mientras comían tacos, fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 15 hombres, entre guardias y meseros del bar, quienes los acusaron de haber robado una botella de alto valor. “Llegamos a la taquería, comimos. Cuando salimos… se nos cierran unos 15 vatos, guardias y meseros: ‘No, que qué pasó, les falta una cuenta’...”, relató.

Intentando mediar, Aarón les pidió ver el supuesto video que los incriminaba y se ofreció a pagar si era necesario, pero según él, los agresores ya iban con la intención de extorsionar y golpear: “Iban a lo que iban”.

Lo que comenzó como una discusión escaló rápidamente a una golpiza salvaje. Aarón Mercury contó que intentó proteger a sus amigos, pero fue empujado y atacado a puñetazos por varios hombres.

Aarón Mercury

“Yo nada más dije:, con que no me tiren, ni de pedo iba a aguantar. Me tiraron al piso. Intenté cubrirme como pude. Seguían los puta…os en la cara, en el estómago… así de que neta puedes mo… de eso. Te pueden matar”.