La casa de los famosos México 2025: Guana revela terrible experiencia con su ex, ¿una actriz? ¡Tocó fondo!

Luis Rodríguez, ‘el Guana’, no solo ha llamado la atención por su gran sentido del humor, así como su gran físico en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Ahora, el comediante causó revuelo al dar a conocer los terribles momentos que vivió con una de sus exnovias. ¡Una famosa actriz!

‘El Guana’ abrió su corazón con Facundo, Aarón Mercury y Mar Contreras sobre los momentos de terror que vivió con su ex, quien lo llevó a “tocar fondo” en el pasado. Ante la historia, sus compañeros de ‘La casa de los famosos México’ 2025 quedaron sorprendidos por la situación. ¡Cayó en depresión!

Luis Rodríguez, ‘el Guana’, revela la terrible traición que vivió de su ex en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @elguana

¿Qué dijo Luis Rodríguez, ‘el Guana’, sobre la depresión que vivió por la relación que tuvo en el pasado?

En medio de la prueba del presupuesto de ‘La casa de los famosos México’ 2025, la cual consistió en que los habitantes estuvieran en un lapso de tiempo en una bicicleta eléctrica y completar el recorrido su respectivo ‘pedido’, Facundo, ‘el Guana’, Mar Contreras y Aarón Mercury tuvieron la oportunidad de platicar, dado que les tocó cumplir el reto juntos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la charla entre las personalidades fue la contundente revelación del ‘Guana’ sobre el momento en que vivió depresión debido a que ¡su ex lo dejó de la noche a la mañana y hasta se casó!

‘El Guana’ señaló que, en el pasado, sostuvo una relación con una mujer. Todo iba viento en popa, dudaron 5 años. Sin embargo, ella se fue de gira y, al regresar, comenzó a comportarse “rara”. Por esta razón, Luis optó por darle espacio y la dejó sola en el departamento en el que vivían juntos, pero ella simplemente lo traicionó.

“Una relación bien bonita, se va de gira, regresa como con dudas. Yo me voy del departamento para que piense las cosas, pero, literalmente, a los dos días, le llamo para saber cómo está. Me contesta su mamá y me dice: ‘No supiste, ¿verdad?’ (Le contestó): ‘¿Qué?’. (Y me dice:) ‘Se casó ayer’”. ‘El Guana’

“En cuanto me dijo: ‘Se casó ayer’. Fue así de ‘boom’. Hablé un sábado, corrí al departamento y así vacío… El no ponerle un fin a algo me dejó en pausa a mí durante años, en una depresión cabro… Yo iba a trabajar al teatro así en ‘zombie’… Me acuerdo de que estábamos en ‘Miserables’”, agregó.

¿Quién fue la ex de Luis Rodríguez, ‘el Guana’, que se casó con otro sin terminar su relación con él?

En ese momento, Luis Rodríguez, conductor de ‘Me caigo de risa’, no dio a conocer el nombre de la ex que lo lastimó al grado de llevarlo a la depresión por años. Aunque sí reveló que, años después, se la encontró felizmente casada y con un hijo, pero no tuvieron la oportunidad de hablar.

Ahora, en redes sociales algunos usuarios se dieron a la tarea de investigar quién sería la ex de ‘el Guana’, pero, al momento, no han tenido éxito. Sin embargo, algunos de los cibernautas señalaron que en el momento en que conozcan la identidad de dicha mujer no tardarían en tundirla.

