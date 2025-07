La casa de los famosos México: Abelito confiesa tener fotos íntimas en su celular; Ninel dice: “Tiene lo suyo”

Solo han pasado tres días desde el estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’ y varios habitantes ya han revelado sus mayores intimidades. Tal fue el caso de Abelito, quien sorprendió a todos al confesar que tiene fotos picantes en su celular.

La confesión se dio durante una plática sincera con algunos de sus compañeros de ‘La casa’. Abel Sáenz, nombre real de Abelito, contó sin tapujo sobre sus fotos prohibidas y lo que haría si este material sale a la luz.

Abelito revela que tiene fotos íntimas en su celular y Ninel Conde reacciona / Redes sociales

¿Cómo confesó Abelito tener fotos íntimas en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Todo comenzó cuando Ninel Conde le preguntó de forma directa a Abelito si se ha tomado fotos íntimas y, de ser así, si aún las conserva en su teléfono. El influencer de estatura baja, entre risas, admitió tener imágenes subidas de tono.

Incluso, confesó que, si algún día se filtran, no sería el fin de su carrera, sino el “comienzo”, sugiriendo que el material le genera orgullo: “Yo no me preocupo porque el día que una foto candente mía salga, mi carrera no se acaba, comienza”, expresó.

Por si esto fuera poco, describió, entre risas, cómo son estas imágenes, lo que provocó reacciones divertidas entre los presentes, incluida la propia Ninel.

Abelito “Imagínate a alguien con mi cuerpo, ¿no? Y en vez de tangüita un pañal de muchos colores. No, ya es mucho, una tangüita suave, elefantito, sin playerita, un tatuaje de los Rolling Stones, un ancla y, de repente, una máscara de panda”

¿Cómo reaccionó Ninel Conde al saber que Abelito tiene fotos íntimas?

Ninel Conde se dijo muy sorprendida al saber que Abelito tiene fotos subidas de tono en su celular y soltó entre risas: “Tiene lo suyo”. En tanto que Priscila Valverde señaló que el influencer “tiene cuerpo”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la llamada ‘Bombón asesino’ elogia el físico de Abel Saenz. En su momento, dijo que tenía “pectorales acomodados”.

“Se pone rojo Abelito. Pero en serio, tienes tu pectoralito. Digo, no es que te ande yo morboseándote, pero se ve que traes tu camisa abierta y muy bien”, manifestó.

Desde ese entonces, en redes sociales los han comenzado a ‘shippear’ y ya hasta los bautizaron como el “Ninelito”. Pese al deseo de muchos, las celebridades no podrían ser pareja, ya que ambos tienen relaciones estables.

Por su parte, Abelito tiene un noviazgo estable con una chica llamada Aranza. En tanto que Ninel está casada desde hace dos años.

¿Cuándo es la primera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Este 30 de julio, se llevará a cabo la primera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Iniciará a las 8:30 pm y se podrá ver por el Canal 5, así como por la plataforma de VIX.

Hasta ahora, Abelito y Adrián Di Monte encabezan la placa de nominación. Esto, después de que Shiky votara por ellos durante el estreno de ‘La casa’.

También se sabe que Mariana Botas tiene inmunidad por ser la líder de la semana, y sus compañeros no podrán votar por ella. De igual forma, si es que conserva el beneficio, podrá salvar a uno de los habitantes de la placa.

