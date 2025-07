La casa de los famosos México 2025: Dalilah Polanco revela por qué se separó ¿de Eugenio Derbez?

A casi una semana del estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Dalilah Polanco ha sido criticada en redes por supuestamente estar “obsesionada” con el orden de ‘La casa’. Sin embargo, la actriz causó total conmoción con la reciente revelación que hizo con respecto a su vida privada. ¿Reveló por qué terminó con Eugenio Derbez?

Dalilah Polanco se ha destacado por ser totalmente hermética con su vida sentimental. No obstante, la confianza que ha tenido con algunos habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025 la llevó a revelar cómo ha enfrentado algunas rupturas a lo largo del tiempo.

Dalilah Polanco le reveló a Ninel Conde las razones de su ruptura¿de Eugenio Derbez? / IG: @polancodalilah

¿Dalilah Polanco habló sobre su ruptura de Eugenio Derbez en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Dalilah Polanco, ex de Eugenio Derbez, abrió su corazón con Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México’ 2025 y dio a conocer cómo terminó una de sus relaciones amorosas. ¡Se tuvo que divorciar!

En esta ocasión, Dalilah no habló acerca de su ruptura con Eugenio Derbez. Sin embargo, mencionó por primera vez el momento en que decidió unirse en matrimonio, pero este no funcionó y terminó en divorcio.

“¿Por qué nunca te volví a ver? Porque yo ya no hice proyectos, ¿verdad? Me fui a vivir a Miami”, le cuestionó Ninel mientras Dalilah preparaba la comida.

Ante esto, la actriz respondió que ella también se mudó a Estados Unidos por su entonces pareja. Sin embargo, este matrimonio no terminó como lo esperaba. Aunque sí detalló cómo era su rutina con su exmarido.

“Yo me fui también, estuve dos años en Miami, dos años en Nueva York…Es que me casé, me casé y dije: ‘Voy a ser ama de casa’. O sea, si la cocina, si la limpiada, pero a las 10 de la mañana, así de: ‘Ahora qué hago’, porque hacía tortillas para mi hombre que lo amaba” Dalilah Polanco

Dalilah Polanco estuvo casada 10 años / IG: @polancodalilah

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre su divorcio en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Pese a que Dalilah Polanco, integrante del cuarto Noche, no reveló la identidad del hombre con el que se casó, pero sí confesó por qué su matrimonio terminó en divorcio.

“Y, ¿por qué no funcionó la cosa?”, le preguntó Ninel a Polanco. A lo que ella contestó que, aunque estuvieron 10 años juntos, simplemente, su relación terminó.

“Estuvimos 10 años juntos y pues ya, yo creo que se acabó. Él empezó a buscar, era muy coqueto, amoroso. Es difícil, todo fue de buena manera, de: ‘Ya se acabó’”, agregó.

Ninel Conde y Dalilah Polanco hablan de su matrimonio / IG: @ninelconde

¿Quién fue el esposo de Dalilah Polanco, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Cabe recordar que Dalilah Polanco, actualmente, no está casada ni tiene hijos. No obstante, durante una entrevista en el programa ‘Faisy nights’, la actriz expresó que mantiene una actitud abierta hacia el amor, aunque aún no ha encontrado a la persona adecuada.

Además, en una charla con Yordi Rosado, reveló que estuvo casada con el actor Sergio Catalán durante una década, pero su relación terminó debido a diferencias que no pudieron resolverse.

Eso no es todo, Dalilah Polanco y Eugenio Derbez también tuvieron una relación. Se conocieron durante las grabaciones de ‘La Familia P. Luche’. Su romance comenzó en 2004. Duraron dos años y, en 2006, terminaron. Esto en medio de rumores de infidelidad. En ese año, salieron a la luz unas fotos del comediante en pleno beso a Alessandra Rosaldo, su actual esposa.