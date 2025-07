¿Por qué Dalilah Polanco y Eugenio Derbez terminaron? Así fue el romance entre los actores

Este 14 de julio, se anunció a Dalilah Polanco como la séptima habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, Para muchos, esto no fue una sorpresa, pues varios influencer, incluyendo periodistas, ya habían filtrado su participación en el reality.

Dalilah Polanco / Instagram: @polancodalilah

Te podría interesar: Mhoni Vidente responde Alessandra Rosaldo y llama “desgraciado” a Eugenio Derbez

¿Quiénes están confirmados para ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta el momento, se han confirmado la participación de siete celebridades en ‘La casa de los famosos México’. Estos son los anunciados hasta ahora:

Facundo:

Olivia Collins:

Aarón Mercury : Es un influencer y cantante. Tiene 24 años. En Instagram, tiene más de 5 millones de seguidores. Es exnovio de Yeri MUA.

Es un influencer y cantante. Tiene 24 años. En Instagram, tiene más de 5 millones de seguidores. Es exnovio de Yeri MUA. Alexis Ayala : Es un actor de 59 años.Tiene más de 30 años de trayectoria en el ámbito artístico. Previo a confirmar su participación en el show, estuvo en ‘Hoy soy el chef’, junto a su esposa, Cinthia Aparicio.

Es un actor de 59 años.Tiene más de 30 años de trayectoria en el ámbito artístico. Previo a confirmar su participación en el show, estuvo en ‘Hoy soy el chef’, junto a su esposa, Cinthia Aparicio. Mar Contreras:

Aldo de Nigris:

Dalilah Polanco : Es actriz. Tiene 47 años. Es mayormente reconocida por interpretar a ‘Martina’ en la serie ‘La Familiia P. Luche’.

El octavo y noveno habitantes se darán a conocer el próximo miércoles 16 de julio, al finalizar el programa ‘Hoy’. De acuerdo con los avances oficiales, se trata de una mujer que, aparentemente, se ha desempeñado como modelo, y un hombre que, al parecer, ha estado en realities.

No te pierdas: Victoria Ruffo espera no encontrarse con Eugenio Derbez en el cumpleaños de su nieta

¿Cómo fue el romance entre Eugenio Derbez y Dalilah Polanco?

Como era de esperarse, muchos usuarios se han interesado por saber más sobre Dalilah Polanco, la séptima habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’. Si bien la actriz no es polémica, en su momento dio de qué hablar por su romance con Eugenio Derbez.

Los actores se conocieron durante las grabaciones de ‘La Familia P.Luche’. Su relación comenzó en 2004. Duraron dos años y, en 2006 terminaron su relación en medio de rumores de infidelidad. Y es que, en ese año, salieron a la luz unas fotos del comediante besando a Alessandra Rosaldo, su actual esposa.

En su momento, Polanco admitió que su noviazgo con Eugenio fue complicado, ya que se sentía opacada por su fama: “Estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra. En el momento que estuve con él nunca lo vi feliz al 100. Dios quiera que hoy sea feliz al 100”, indicó.

Si bien Derbez no ha hecho declaraciones sobre este asunto. No obstante, en su momento negó haber sido infiel. En tanto que Alessandra Rosaldo aclaró hace algunos años que, aunque conoció a su actual esposo mientras estaba con Polanco, esperó a que terminaran de manera oficial para iniciar un romance con él.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo es la relación actual entre Eugenio Derbez y Dalilah Polanco?

Actualmente, Eugenio Derbez y Dalilah Polanco no tienen relación alguna. Si bien no se llevan mal, tampoco son amigos. En una ocasión, la actriz se dijo cansada de que siempre le pregunten sobre Eugenio, pues considera que es un tema de su pasado.

“Eugenio fue parte de mi historia, pero no es una persona que tenga sonido en mi vida al día de hoy. De pronto me preguntan de Eugenio, de verdad la gente y los reporteros se quedan clavados en una relación y no la sueltan. Yo, de mis ex parejas, hay varios con los que me sigo viendo de vamos a echar un café. Nada de pasión, eso sí que no. Ya no sé nada de él”, indicó.

Muchos creen que su estancia en La casa hará que revele, entre otras cosas, algunos secretos de su relación con el también productor de televisión. Tras confirmarse su participación, la actriz dijo que animará el reality con su buen humor y pidió el apoyo de todos sus fans para que “no la corran”.

‘La casa de los famosos México 2025’ se estrena el próximo domingo 27 de julio, a las 8:30, en el canal de Las estrellas.

Mira: Eugenio Derbez reaparece ¿habló de su ‘infidelidad’ a Alessandra Rosaldo?: “Nos vamos a juntar para hablar”