Victoria Ruffo espera no encontrarse con Eugenio Derbez en el cumpleaños de su nieta

A pocos días del cumpleaños de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, los reflectores apuntan de nuevo a sus famosos abuelos: Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes podrían reencontrarse en la celebración de la pequeña. Aunque el nacimiento de la bebé fue una ocasión para limar asperezas, Ruffo dejó claro que prefiere no coincidir con su ex pareja durante el festejo.

La relación entre ambos actores ha sido una de las más mediáticas y polémicas del espectáculo mexicano, marcada por un distanciamiento que parecía haberse suavizado el año pasado, cuando posaron juntos por primera vez en mucho tiempo tras el nacimiento de su nieta. Sin embargo, la actriz reveló recientemente que no espera repetir ese encuentro.

¿Victoria Ruffo se reencontrará con Eugenio Derbez en el cumpleaños de su nieta?

El próximo 30 de junio se celebrará el primer cumpleaños de la hija de José Eduardo Derbez, y aunque la ocasión es motivo de alegría, también genera expectativas en torno a la posibilidad de ver nuevamente reunidos a sus famosos padres.

En entrevista para De primera mano, Eugenio Derbez había relatado con emoción cómo fue el reencuentro con Ruffo en el hospital donde nació su nieta.

“Ella me dijo: ‘Felicidades, abuelo’ y yo le dije: ‘Felicidades, abuela’… hasta ahí. No cruzamos muchas palabras, solo eso. Pero todo fue súper cordial”, compartió el actor.

El productor de No se aceptan devoluciones también recordó que estaba nervioso antes del encuentro, aunque destacó que fue un momento muy especial para José Eduardo, quien pudo ver a toda su familia unida por primera vez: “Estaba genuinamente feliz por todo, por el nacimiento de la bebé y por el hecho de tener en el cuarto a todos”, agregó Derbez.

Pese a este acercamiento, meses después, durante el bautizo de la niña, Eugenio y su familia brillaron por su ausencia. José Eduardo explicó en su momento que sí los invitó, pero no pudieron asistir por compromisos laborales y de viaje.

Al ser cuestionada sobre un posible reencuentro con Eugenio Derbez durante el cumpleaños de su nieta, Victoria Ruffo respondió con firmeza que no espera coincidir con él: “No creo. No creo… Es que no me gusta compartir con ellos, mejor que ellos compartan otro día”, expresó Ruffo entre risas al ser cuestionada por la prensa.

Victoria de Ruffo aparece en silla de ruedas, ¿qué problemas tiene de salud?

En días recientes, la actriz de telenovelas fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desplazándose en silla de ruedas, lo que despertó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, Victoria Ruffo aclaró que su condición no es grave, aunque sí requiere cuidados.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. No es que no pueda caminar, sí puedo, pero a veces las distancias son muy largas y no me da, así que prefiero moverme así para no lastimarme”, explicó.

La actriz también reveló que su salud vocal se ha visto afectada, lo que ha complicado su participación en la obra Las leonas. A pesar de ello, continúa mostrando el buen humor que la caracteriza y asegura que seguirá cuidándose para poder regresar pronto a los escenarios.

