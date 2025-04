Eugenio Derbez reacciona a la supuesta boda secreta de su hijo José Eduardo con Paola Dalay ¿No lo invitaron?

En los últimos días, han circulado rumores sobre una posible boda secreta entre José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay.

Estas especulaciones surgieron después de que la pareja regresara de un viaje a Las Vegas y José Eduardo hiciera comentarios enigmáticos al respecto. Ante esta situación, Eugenio Derbez, padre del actor, fue cuestionado por la prensa y compartió sus impresiones sobre el tema.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez / IG: @paodalay_2203

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su supuesto matrimonio en Las Vegas?

Al ser abordado por los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, José Eduardo fue interrogado acerca de los rumores de su boda. Con su característico sentido del humor, respondió:

“Venimos de Las Vegas. De eso ya se enterarán después”, dijo José Eduardo.

Cuando los reporteros insistieron en obtener más detalles, él añadió: “Ustedes ganan, ¿y mis redes qué?... Puede ser que sí (nos casamos). Chequen mis redes. Ahí lo voy a poner.”

¿Cómo reaccionó Paola Dalay a las declaraciones de José Eduardo?

Tras las declaraciones de José Eduardo, sus seguidores acudieron a las redes sociales de Paola para obtener aclaraciones. En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, una seguidora le preguntó: "¿Que se casaron en Las Vegas????”. Paola respondió con humor: “Oraaaaa, nooo”

Además, compartió momentos felices de su viaje con José Eduardo, mostrando que la pareja disfrutó de su estancia en Las Vegas.

¿Qué opinó Eugenio Derbez sobre los rumores de boda de su hijo?

Eugenio Derbez, al ser cuestionado por la prensa sobre la posible boda de su hijo, expresó dudas al respecto:

“No creo. Ya me hubiera yo enterado. Bueno, quién sabe”, dijo el patriarca de los Derbez.

Incluso aseguró que podría tratarse de un nuevo capítulo de la serie de los hermanos José Eduardo y Vadhir, “Un par de ideotas”, aunque sí le ganó la duda, pues sus hijos son capaces de todo.

“En una de esas es un capítulo más de su nueva serie… No creo (que se hayan casado). Lo dudo mucho, pero tampoco metería las manos al fuego diciendo que no, no pasó, pues no. Dudo que se haya casado en Las Vegas, que se case yo creo que sí puede suceder en algún momento, pero no en Las Vegas.”, dijo tranquilo Eugenio Derbez.

¿Cuáles son los planes futuros de José Eduardo y Paola respecto al matrimonio?

En entrevistas anteriores, José Eduardo ha hablado sobre la posibilidad de casarse con Paola. Durante la presentación de la película “Mesa de regalos”, comentó:

“No estamos cerrados a boda o no, pero paso a paso. Ahorita todo está carísimo.”, dijo el hijo de Eugenio Derbez.

Añadió que preferiría esperar a que su hija sea un poco mayor antes de considerar una boda. Por su parte, Paola ha mencionado en transmisiones en vivo que no considera el matrimonio como una prioridad, indicando que ambos han discutido el tema y están de acuerdo en su decisión actual.