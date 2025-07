José Eduardo Derbez y Paola Dalay ¿planean separarse? “Sí tenemos una hija, pero pues ya, sin más”

En medio de la plenitud que viven como padres primerizos, José Eduardo Derbez y Paola Dalay sorprendieron al revelar que no tienen ninguna intención de casarse, al menos por ahora, ¡por un impactante motivo! Aunque muchas parejas consideran el matrimonio como el siguiente paso natural después de tener un hijo, ellos lo ven de forma completamente diferente. ¿Tampoco quieren tener más hijos?

José Eduardo Derbez / Instagram: @jose_eduardo92

¿José Eduardo y Paola Dalay se van a casar?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Paola Dalay, pareja de José Eduardo Debez, explicó con total honestidad su postura sobre el matrimonio y dejo claro que no es una prioridad para la pareja, pues no creen que un papel deba determinar su relación.

“Somos mucho de creer que, si vas a cortar o si vas a poner el cuerno, no necesitas un papel firmado, no necesitas divorciarte. Aparte es más rollo, es más gasto, entonces estamos increíblemente bien así. En cualquier momento si decidimos separarnos, cada quien por su lado. Sí tenemos una hija, pero pues ya, sin más”.

Con estas palabras, dejó claro que lo suyo con José Eduardo no depende de un anillo ni de un acta de matrimonio. La pareja se siente estable, libre de presiones sociales y más unida que nunca gracias a su bebé.

Mira: José Eduardo Derbez revela que su pareja se pone celosa de cómo “chulea” a su hija

¿José Eduardo Derbez está distanciado de su papá Eugenio Derbez, de su mamá Victoria Ruffo y de su familia?

Al hablar de la reciente celebración por el primer año de su hija, surgieron rumores sobre ausencias notables de algunos miembros de la familia Derbez, en específico, quienes brillaron por su ausencia en las fotos publicadas por la pareja fueron Eugenio Derbez, Vhadir y ¡hasta Victoria Ruffo! El actor al respecto dijo:

“Siempre se les invitan. Es difícil cuando las familias viven en diferentes partes, no es tan sencillo. Y realmente yo les dije: ‘Es algo muy pequeño, tampoco se mortifiquen. No me interesa que tampoco gasten en un vuelo para venir hasta acá, no se preocupen’”, declaró José Eduardo.

El actor desmintió cualquier malentendido entre su famosa familia. Con estas palabras, disipó dudas sobre una posible tensión con Eugenio Derbez o con alguna de sus medias hermanas.

Mira: José Eduardo Derbez se despide de su hija y ¡rompe en llanto!

Con el corazón roto, José Eduardo Derbez y Paola Dalay enfrentan el adiós más difícil. / Instagram: @paoladalay22_03

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay van a tener otro hijo?

En cuanto a la posibilidad de tener más hijos, Paola Dalay fue tajante:

“No, es algo que tenemos pensado. Digo, a ver, nunca digas nunca, nos pasó con nuestra hija, pero tenemos pensado que sea solamente ella”. La pareja parece tener muy claro su presente y su futuro: se enfocan en disfrutar de su hija, su vida en pareja y evitar compromisos que no consideran necesarios. Su visión rompe con los moldes tradicionales, pero para ellos funciona perfectamente.

En tiempos donde muchas celebridades siguen apostando por bodas espectaculares y compromisos públicos, José Eduardo Derbez y Paola Dalay demuestran que el amor se puede vivir con autenticidad y sin etiquetas.

Mira: José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebran con amor el primer año de su hija: “Gracias por llegar”