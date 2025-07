Danna y Alex Hoyer ¿se separan? La cantante aclara rumores ante jaloneo

La cantante mexicana Danna y su novio Alex Hoyer generaron una polémica en redes hace unos días cuando los vieron supuestamente ‘forcejear’ mientras se encontraban en París. El momento se viralizó en redes y pronto comenzaron comentarios de reprobación hacia él.

Ahora, la cantante enfrenta rumores de crisis y compromiso al mismo tiempo, pero decidió aclarar toda la información que gira en torno a su persona y la relación que tiene con Alex. ¿Qué dijo la protagonista de ‘Atrévete a soñar’?

¿Alex Hoyer y Danna pelearon en París durante convivencia con fans?

La relación entre Danna Paola y Alex Hoyer ha sido tema de conversación desde que fueron vistos en París. en redes sociales luego de que un video captado por un fan se viralizara. En las imágenes, aparentemente grabadas en las calles de París, se observa un momento, presuntamente, tenso entre la pareja. Según internautas, Hoyer habría jalado del brazo a Danna con la intención de evitar que ella se detuviera a saludar a sus fans que le pedían fotografías.

El gesto, calificado por muchos como un intento de control o maltrato, generó una oleada de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su preocupación por la actitud del cantante, mientras que otros defendieron la privacidad de la pareja y pidieron no sacar conclusiones apresuradas.

Sin embargo, el video no tardó en escalar a los medios, y la especulación sobre una posible ruptura o crisis no se hizo esperar. La tensión aumentó al no haber una declaración inmediata por parte de los involucrados.

Danna y Alex Hoyer / Instagram: @danna

Danna aclara rumores sobre su relación con el cantante Alex Hoyer

Días después del incidente, Danna regresó a México para promocionar su más reciente sencillo, ‘Khe Calor’. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, fue abordada por la prensa, quienes no tardaron en preguntarle por el video viral y el estado actual de su relación con Hoyer.

Con firmeza, la intérprete de ‘Oye Pablo’ aclaró la situación:

“Se inventan muchas novelas, estamos más felices que nunca. Alex es el amor de mi vida y lo amo. Alex, te amo aunque se inventen cosas.” Danna, en encuentro con la prensa

A pesar de sus declaraciones, tanto fans como periodistas continuaron especulando. Para algunos, la respuesta fue suficiente y bastó para calmar los ánimos. Para otros, la situación dejó más dudas que certezas, alimentando teorías sobre una posible tensión latente en la relación.

Danna telenovela / Redes sociales y canva

¿Danna y Alex Hoyer en planes de boda y compromiso?

Las especulaciones sobre una posible boda comenzaron a circular luego de que el propio Alex Hoyer, en mayo pasado, expresara públicamente su deseo de casarse con Danna en una ceremonia tradicional.

Ante esta nueva ola de rumores, la cantante fue nuevamente interceptada por la prensa, esta vez en Los Ángeles, donde fue cuestionada sobre si ya había recibido un anillo de compromiso. Sin rodeos, Danna respondió: “No, todavía no”.

Aunque desmintió que haya planes de boda a corto plazo, Danna no descartó la posibilidad a futuro. Aseguró que actualmente ambos están enfocados en su crecimiento personal y profesional, lo cual deja entrever que, aunque su relación va por buen camino, prefieren no apresurar decisiones importantes.

Lo cierto es que, entre aclaraciones, rumores y planes a futuro, la pareja sigue apostando por la estabilidad y el amor, incluso en medio de controversias. Por ahora, no hay boda, ni ruptura, solo dos artistas que, según sus propias palabras, continúan escribiendo su historia juntos a su propio ritmo.

