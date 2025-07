Clovis pone en su lugar a Aleska tras fuerte indirecta y ella reacciona: “Ardido” ¡Humillación en vivo!

Esta semana, Aleska reapareció sorpresivamente en el programa “Hoy día”, donde participó como conductora invitada durante dos días. Su presencia no pasó desapercibida, especialmente porque su expareja, Clovis forma parte del elenco titular del matutino de Telemundo, donde protagonizaron un tenso momento luego de que la venezolana lanzara una indirecta a su exnovio.

Aunque Aleska recientemente terminó su relación con Luca Onestini por que este le fue infiel a Rosa Caiafa, según nos reveló una fuente cercana a TVNotas, recordemos que antes de que la modelo entrara a “La casa de los famosos All-star” llevaba medio año de relación con Clovis.

Desde el primer momento, ambos se mostraron profesionales frente a las cámaras y parecían dispuestos a mantener la cordialidad. Sin embargo, el ambiente dio un giro cuando Aleska lanzó una indirecta que terminó por encender la tensión en vivo.

Mira: ¿Clovis Nienow y Aleska Génesis rumbo a la reconciliación? El famoso manda mensaje a la venezolana

Aleska y Clovis protagonizan discusión en Hoy Día / Captura de pantalla

Así comenzó la discusión entre Aleska y Clovis en “Hoy día": “No te quiero en mi vida”

El momento incómodo ocurrió durante un segmento donde se discutía cómo manejar la convivencia con una expareja en el entorno laboral. En medio de la dinámica, Aleska, aparentemente en tono casual, lanzó la pregunta:"¿Qué se hace cuando pasó un tiempo y un ex te ve y no te quiere saludar?”

De inmediato, Clovis reaccionó, dejando claro que se sintió aludido. Interrumpió sin rodeos y respondió:

“A ver, yo sé que ella lo dice por mí, pero yo tengo un trato cordial porque tú me bloqueaste de tus redes sociales y yo te bloqueé de mi vida porque no quiero tener ningún tipo de relación contigo, pero aquí te trato con respeto y con cariño.” Clovis

Aleska respondió: “Eso fue hace tiempo, yo ya te desbloqueé.”

La contundente declaración dejó sin palabras a los demás conductores e incluso a la psicóloga invitada, quienes optaron por permanecer en silencio mientras se desarrollaba el tenso intercambio.

Mira: Alfredo Adame y Aleska Génesis encienden La casa de los famosos All-stars con inesperado beso

Aleska Génesis y Clovis Nienow / Facebook: Clovis Nienow/Telemundo

“No, no digo algún tipo de relación, sino de ser respetuoso y cordial. Saludar buenos días, buenas tardes, pero a veces sí he sentido como esa tensión de que me ves y te volteas.” Clovis

Clovis, visiblemente incómodo, respondió: “O estoy enfocado en otras cosas.”

Aleska trató de suavizar el momento al apelar a su historia pasada:“Sí quisiera que si tuvimos una relación bonita en ese momento, pudiéramos en este momento compartir en un equipo de trabajo.”

Pero Clovis reafirmó su postura con una respuesta tajante: “Hay relaciones que terminan mal. Yo me quedo con lo bueno y obviamente te trato cordial y con educación, pero como lo digo: no quiero tener una relación contigo.”

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron la actitud firme de Clovis y su forma de marcar límites de manera directa pero respetuosa. Mientras tanto, la participación de Aleska continúa generando debate entre quienes apoyan su intento de reconciliación laboral y quienes consideran que no fue el momento ni la forma adecuada de abordar el tema.

Mira: Aleska rompe el silencio tras encontronazo con Maripily Rivera: “Es una humillación pública”

¿Cómo reaccionó Aleska tras discusión con Clovis en el programa “Hoy día”?

Luego de su incómodo enfrentamiento con Clovis durante una transmisión en vivo, Aleska rompió el silencio en TikTok y expresó cómo se sintió ante la actitud del influencer, asegurando que él no ha superado la ruptura amorosa que tuvieron.

“La verdad fue muy incómodo. Se nota que Clovis no ha superado la ruptura, se le ve el dolor y actúa desde ahí. Yo soy consciente de eso, por eso no reaccioné, ni le dije lo que se merecía. Respondí con diplomacia y educación, aunque obviamente no quiero tener ningún tipo de relación con él”. Aleska

Aleska también se mostró molesta por los comentarios en redes sociales que aplauden la actitud de Clovis y que incluso la acusan de seguir interesada en él.

“Eso no es ser caballero, eso es ser ardido. Pero le aplauden y a mí me atacan diciendo que estoy detrás de él. No se confundan, no estoy detrás de nadie. Ubíquense”, sentenció.

¿Por qué Aleska y Clovis terminaron su relación?

Tras salir de La casa de los famosos 4 de Telemundo, la pareja comenzó una relación en junio de 2024, pero fue en enero de 2025 que anunciaron su ruptura.

“Después de un tiempo juntos, hemos decidido tomar caminos distintos. Agradecemos los momentos compartidos y nuestro cariño siempre perdurará.Nuestra historia no termina aquí; se transforma en una amistad basada en el apoyo mutuo. Gracias a todos por acompañarnos en este proceso.”, compartió Aleska en un comunicado.

Hasta ahora, ni Aleska Génesis ni Clovis Nienow han revelado públicamente una versión detallada o oficial sobre las razones exactas de su ruptura. Sin embargo, su encuentro más reciente no refleja una amistad entre ambos.

Mira: Aleska Génesis sorprende con nuevo look, tras ruptura con Clovis Nienow