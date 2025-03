Clovis Nienow rompe el silencio sobre la detención de su expareja Aleska en ‘Hoy Día’

La relación entre Clovis Nienow y Aleska inició en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’, producida por Telemundo a principios de 2024. Su romance, que floreció dentro del reality, se oficializó después de su salida, y a través de redes sociales compartieron momentos felices juntos.

Aunque algunos especularon que la ruptura era una estrategia por la participación de Aleska en ‘La casa de los famosos All-stars’, la modelo reveló posteriormente que se sintió “presionada” en la relación con Clovis.

Aleska durmió en el penal de Santa Martha Acatitla / IG: @aleskagenesis

Detienen a Aleska tras su eliminación de ‘La casa de los famosos All-stars’

La modelo venezolana fue la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos All-stars’, pero su salida estuvo marcada por un escándalo inesperado. Inmediatamente después de abandonar el reality, las autoridades mexicanas la detuvieron.

El periodista Carlos Jiménez informó en su cuenta de X que Aleska fue arrestada y trasladada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. Aunque las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial con detalles sobre el caso, su supuesto ingreso al penal indica la gravedad de la situación legal que enfrenta.

Carlos Jiménez revela detalles sobre Aleska / X

Clovis Nienow reacciona a la detención de Aleska

Durante la transmisión del programa matutino ‘Hoy Día’, Clovis Nienow, quien forma parte del elenco, fue cuestionado sobre la detención de su expareja. Penélope Menchaca, conductora del programa, le preguntó cómo se sentía al respecto.

“Me da mucha pena, la verdad. Me siento triste por la situación. Es una expareja con quien terminé recientemente a principios del año, y verla en estas imágenes me cuesta trabajo. Me genera mucha tristeza”, expresó Clovis.

El actor también manifestó su comprensión ante el impacto que pudo haber sentido Aleska tras salir del reality y enfrentarse a esta situación: “Entiendo el shock de salir de un reality y que esto ocurra. Es muy complicado. Vi que sus hermanas emitieron un comunicado, y ojalá todo pueda esclarecerse lo más pronto posible”.

Además, Clovis reflexionó sobre el impacto emocional que esto pudo haber tenido en la modelo: “Creo que su cabeza nunca imaginó esto. Su eliminación ya debió haber sido un golpe fuerte, pero ver a las autoridades esperándola a la salida del programa fue como una película de terror. Me da tristeza ver estas imágenes. Duele, y espero que todo se resuelva pronto para que ella esté bien. Eso es lo más importante”.

El futuro legal de Aleska sigue incierto

Por el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre los cargos que enfrenta Aleska ni sobre los pasos siguientes en su proceso judicial. La situación ha generado una ola de especulaciones en redes sociales, donde algunos seguidores del reality show han expresado su apoyo a la modelo, mientras que otros critican su presunta implicación en un delito.

La atención permanece en las próximas declaraciones de la fiscalía y de los abogados de Aleska, quienes podrían brindar más detalles sobre su estatus legal y su posible liberación. Clovis Nienow, por su parte, ha dejado claro que, a pesar de haber terminado su relación con la modelo, sigue preocupado por su bienestar y espera que pueda resolver su situación lo antes posible.