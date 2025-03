LCDLF All-stars: Clovis sufre tremenda crisis de salud, colapsó por el romance de Aleska con Luca, reportan

Durante las últimas semanas, ‘La casa de los famosos All-stars’ ha sido el escenario para un posible romance entre Aleska Génesis y Luca Onestini, quienes forman parte de los nominados de esta semana.

Si bien la venezolana insiste en que solo se están conociendo, ha protagonizado muchos momentos románticos con el italiano. Incluso, en cuanto tuvo oportunidad, se cambió a su cuarto para estar más cerca de él.

Aunque ambos parecen estar muy felices juntos, su cercanía habría afectado a Clovis Nienow, exnovio de la modelo. Según reportes, ver a Génesis junto a Onestiri lo afectó demasiado, ocasionándole una crisis muy seria.

Aleska y Luca en la fiesta romana / Captura de pantalla

Te podría interesar: LCDLF All-stars: Paty Navidad pelea con Lupillo en la cena de nominados: “Me gustaría que fueras más directo”

¿Qué le pasó a Clovis Nienow? Reportan que recibió atención médica por culpa de Aleska Génesis

Durante el más reciente episodio de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani informó que Clovis, supuestamente, se enteró que su expareja tuvo un encuentro muy cercano con Onestini, lo que habría provocado una crisis nerviosa en las instalaciones de Telemundo.

Según el también presentador, los empleados de la cadena televisiva tuvieron que llamar a una ambulancia, ya que, aparentemente, el actor estaba muy mal.

Javier Ceriani “Tengo una noticia de última hora. Acaba de pasar algo en las instalaciones de Telemundo. Acaban de pedir enfermería. Tuvieron que asistir médicamente, allá en las instalaciones de Telemundo, a Clovis Nienow por que vio, supuesta y alegadamente, como su exnovia Aleska Génesis habría tenido s**. 3.. x* con Luca, el italianito”

De acuerdo con Ceriani, la celebridad estaría “obsesionado” con vigilar a Génesis a través del 24/7 del reality, ya que, aparentemente, se encuentra encaprichado con ella: “Dicen que está obsesionado con el 24/7. Está enfermo, enfermo de celos. Por eso dejó de seguirla, porque le aconsejaron que deje de seguirla”, indicó.

No te pierdas: Adrián Marcelo busca a la mamá de Gala Montes y le ofrece una fortuna por entrevistarla

¿Clovis Nienow está hospitalizado?

Según el conductor, Clovis Nienow no fue trasladado al hospital y fue atendido en las instalaciones de Telemundo.

“No fue hospitalizado porque llegó la emergencia (ambulancia) a Telemundo studios y Clovis estária en una crisis”, resaltó.

Tras el breve reporte, contó que la televisora, presuntamente, le estaría pagando de más por su participación en ‘La casa de los famosos All-stars’, pues sabe muchos secretos de Clovis que a la cadena no le conviene que salgan a la luz.

“Ella tiene un arreglo con Telemundo, que tienen que darle mucha lana y mantenerla un tiempo porque ella sabe muchas cosas de Clovis, pero él está desesperado”, puntualizó.

Hasta el momento, Nienow no ha confirmado o desmentido su presunta crisis. Sin embargo, hace una hora, aproximadamente, compartió un video en Instagram de él haciendo ejercicio en un gimnasio, un indicativo de que está bien.

Clovis Nienow / Captura de pantalla

¿Cómo fue la historia de amor entre Clovis Nienow y Aleska Génesis?

Clovis Nienow y Aleska Génesis comenzaron su romance durante su estancia en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, lanzada a principios del 2024.

Tras salir del show, ambos anunciaron su romance de manera oficial y, a través de redes sociales, compartían momentos y fotos juntos, indicando que todo estaba bien en su relación.

Para sorpresa de todos, a principios de este 2025, dieron a conocer su ruptura. Aunque al principio no quisieron dar muchas declaraciones y solo se limitaron a decir que su separación no era una estrategia por el ingreso de ella en ‘La casa de los famosos All-stars’, como muchos teorizaron, después la propia Aleska admitió que se había sentido “presionada” por Clovis.

En ese momento, Aleska no descartaba la idea de regresar con él. No obstante, aparentemente, conocer a Luca Onestini, ex de Cristina Porta, la hizo cambiar de opinión, pues están muy juntos y hasta han dormido en la misma cama.

Mira: ¿Maryfer Centeno será parte de ‘La casa de los famosos México’ 2025?