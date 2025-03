LCDLF All-stars: Paty Navidad pelea con Lupillo en la cena de nominados: “Me gustaría que fueras más directo”

La competencia dentro de La casa de los famosos All-stars está alcanzando un punto álgido, con momentos de tensión entre los participantes que mantienen en vilo a la audiencia. La noche del 9 de marzo se llevó a cabo la salvación y el posicionamiento, donde Dania Méndez tenía el poder de rescatar a uno de los nominados. Contra todo pronóstico, optó por salvar a Uriel del Toro, una decisión que generó sorpresa entre sus compañeros y seguidores del reality.

Muchos esperaban que Dania optara por Paty Navidad, quien ha sido una de sus aliadas dentro de la competencia. Sin embargo, al ser cuestionada por Javier Poza sobre su elección, explicó: “Salvaré al mueble más tallado de la casa”, antes de anunciar a Uriel del Toro como su elegido.

Este comentario hace referencia a las críticas de Lupillo Rivera, quien en días anteriores calificó a Uriel como un “mueble”, insinuando que no ha tenido una participación relevante en la competencia. Ahora, con la decisión tomada, la tensión sigue creciendo dentro de la casa.

Para este lunes 10 de marzo, se conocerá al próximo eliminado entre Aleska Génesis, Luca Onestini, Lupillo Rivera, Caramelo y Paty Navidad.

Durante el posicionamiento, Alejandra decidió ir en contra de Lupillo, dejando claro que no está dispuesta a ser un personaje secundario dentro del reality: “Por último, yo vine aquí a ser protagonista, no a ser la extra de tu show”, declaró con firmeza.

Por su parte, Lupillo Rivera no perdió la oportunidad para arremeter contra otros participantes, insinuando que Paty Navidad apoya posturas políticas que van en contra de los migrantes: “Hay un artista que ha decidido votar por un presidente que se ha dedicado a sacar a muchos inmigrantes de Estados Unidos, y eso para mí no es respeto”, comentó, sin mencionar nombres directamente.

Paty Navidad no tardó en reaccionar y, en el cuarto Tierra, expresó su molestia por la manera indirecta en la que Lupillo la mencionó: “Si tiene los hue...s tan grandes como dice, hubiera dicho primero mi nombre y después se hubiera parado enfrente para decírmelo en la cara, y no lo hizo”, señaló.

Paty Navidad pelea con Lupillo Rivera en la cena de nominados de ‘La casa de los famosos All-stars’

El momento de mayor tensión se dio durante la cena de nominados, donde Paty Navidad decidió confrontar a Lupillo Rivera por sus comentarios.

“Pienso que efectivamente tú y yo tenemos cosas en común, raíces y todo eso, y hasta hace un rato pensé que más. Porque si bien efectivamente nada es personal en la vida y la diversidad es riqueza humana, la diversidad también empieza por el pensamiento”, expresó la actriz y cantante.

Paty también criticó la manera en que Lupillo se dirigió a ella sin mencionarla directamente: “Dices las cosas de frente y sabes respetar la diversidad. Sin embargo, hace un rato no dijiste mi nombre. Ese Lupillo me sacó totalmente del que yo veo en ti. No solo ese gran artista, sino también la persona. En lo personal, me movió mucho que dijeras cosas sin nombre, de manera indirecta, cuando no tienen nada que ver con este juego”, agregó.

A pesar del fuerte reclamo, Lupillo Rivera se mantuvo en silencio, limitándose a agradecer las palabras de Paty sin continuar la discusión. La tensión en La casa de los famosos All-stars sigue en aumento, y los próximos días podrían traer nuevas confrontaciones y alianzas dentro del reality.

