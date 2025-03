LCDLF All-stars: Novio de Niurka explota contra Lupillo Rivera y lo tacha de ser un “manipulador”

En los últimos días, Niurka Marcos y Lupillo Rivera han sido los protagonistas de diversos conflictos dentro de ‘La casa de los famosos All-stars’. Si bien comenzaron como aliados, pues ambos pactaron unir los cuartos ‘Agua’ y ‘Tierra’ para sacar a los habitantes de ‘Fuego’, la tensión entre ellos han aumentado con el pasar de los días.

¿Cómo empezó el pleito entre Niurka y Lupillo Rivera en ‘La casa de los famosos All-stars’?

El distanciamiento entre Lupillo y Niurka comenzó tras la primera nominación de la vedette, suscitada el 20 de febrero. Aunque en esa ocasión fue salvada, se molestó por haber estado en la placa y acusó a Lupillo de gestionar una campaña para sacarla del show.

Toda esta situación provocó que el cuarto ‘Tierra’ se dividiera, pues algunas celebridades como Rey Grupero y Alfredo Adame concordaron con Niurka y creen que Lupillo “traicionó” a la cubana.

¿Qué opina el novio de Niurka sobre Lupillo Rivera?

En medio de todo esto, Bruno Espino, actual novio de Niurka, no dudó en defender a ‘Mamá Niu’ y dijo que Lupillo “manipula” a los “enemigos” de la vedette para perjudicarla.

“Lupillo es la cabeza de las estrategias, dentro de la manipulación a estas personas (Aleska, Laura Paulo)”, expresó en entrevista para ‘Pica y se extiende’.

También sostuvo que, si bien su novia entró al show con una actitud distinta a la que tuvo cuando participó en la segunda temporada del show, no dudará en defenderse del artista o quien sea que la esté atacando.

Bruno Espino “Ella tiene la espada desenvainada, en defensa de su grupo, obviamente, de la verdad y la justicia. Lo que pasó es que no quiso entrar en el juego de la estrategia de Lupillo, una estrategia vieja, que ya trae desde la temporada pasada, de ‘ýo me hago el bueno aquí y luego (les dispara) a los que no le gustan’”

Y añadió: “A la Niurka de la temporada pasada no la van a ver. Ahorita estamos viendo una Niurka que es inteligente, va a ser más sigilosa a la hora de actuar. Sí, va a explotar, pero con razón. No va a explotar nada más a lo loco”.

¿Paulo Quevedo intentó aliarse con Niurka previo a entrar a La casa de los famosos All-stars?

Durante la conversación, Bruno reveló que Paulo Quevedo, así como dos participantes más, intentaron buscar a Niurka antes de entrar al show para, aparentemente, formar una alianza.

De acuerdo con el novio de la celebridad, estas personas fueron a la obra de teatro donde trabajaba ella para platicar. No obstante, la famosa los rechazó tajantemente, pues quería entrar al juego “limpia y libre de estrategias”.

“(Paulo) Él asistió a la obra de teatro (Lagunilla, mi barrio) y él, a través de Lisardo, (la buscó). Estábamos en camerino, y, previo a eso, otras dos personas que posiblemente iban a entrar a La casa, que querían platicar con Niurka y nosotros dijimos ‘no. La estrategia es entrar de cero, sin alianzas’”, resaltó.

Esta revelación causó mucha controversia en redes sociales. Algunos felicitaron a ‘Mamá Niu’ por no dejarse “manipular”, mientras que otros sostuvieron que no aceptó debido a que no quería problemas con otros participantes.

¿Quién es el novio de Niurka?

El noviazgo de Niurka y Bruno Espino ha dado mucho de qué hablar, pues él es 19 años menor que ella. La vedette hizo pública la relación en agosto del 2024.

La primera vez que se les vio juntos fue en junio de ese año. Tras anunciar su romance, reveló en entrevista para Gustavo Adolfo Infante que lo había conocido gracias a un amigo en común que los presentó.

A pesar de la diferencia de edad, la cubana se ha dicho muy feliz de estar con él. Incluso, dentro de ‘La casa de los famosos All-stars’, ha dicho que lo extraña mucho y espera que el tiempo pase rápido para volver a verlo.

