Laura Bozzo entusiasmada y dándose sus besos con productor 41 años menor

La controversial Laura Bozzo nos deja de nueva cuenta con el ojo cuadrado, ya que hizo match con el productor del documental Atrévete a vivir, de Florinda Meza, Javi Domz, quien nos habla al respecto y asegura que hay atracción entre ambos.

“Estoy contento por todo lo que está sucediendo en el ámbito profesional y en el amor. Hace poco viajé a Colombia con Laura Bozzo, quien recibió

un reconocimiento. Ahí se dio un momento romántico con ella”.

¿Cómo hicieron match Laura Bozzo y Javi Domz?

Javi Domz mencionó: “Laura Bozzo es una mujer inteligente, divertida. ¡Me encantó! Hicimos un clic maravilloso. En cuanto me vio, me dijo: ‘Así me gustan, grandotes como tú’. Quiero conquistarla”.

“Estuvimos juntos varios días y nos dimos unos cuantos besitos. Laura ha andado con gente menor. Dijo que le gustaban piernudos como yo. También he andado con algunas otras actrices mayores. Estas mujeres siempre tienen algo qué enseñar”.

“Me gustaría que entre Laura y yo pasara algo más y producirle también a ella un documental. Se lo platiqué y me dijo que sí. Quizá regrese ella a un talk show. Seríamos una pareja explosiva. Es una mujer adorable”.

Sobre cómo se dio el beso, confesó: “Al terminar los premios (Ícono), yo le decía cosas bonitas como: ‘Tú eres la mujer más inteligente que he conocido en la vida, además de divertida’. Entonces se dio el beso. Fue un momento bonito. Es una mujer muy apasionada, más que muchas de 19 años. Ojalá hubiera pasado más, pero no lo descarto”.

“No estábamos solos. Había equipo de trabajo, pero ahora que andamos ya en México espero que se dé la oportunidad. Pienso conquistarla. Mandarle flores, producirle cosas. Es más, le escribiré una canción en donde le expresaré mi sentir. Algo así como la de ‘40 y 20’”.

Así fue el beso entre la conductora (Laura Bozzo) y el productor (Javi Domz), en Colombia, en los premios ícono. Él considera que ella es tierna. / Archivo TVNotas

¿La edad es un problema para Javi Domz y Laura Bozzo? ¡Él tiene 41 años menos!

“Yo tengo 32 años. Eso de la edad ya pasó de moda. Le comenté que la miré en La casa de los famosos (de Telemundo) y vi cuando se desnudó. Me encantó. Es preciosa. Se conserva muy bien. Subió de tono la conversación y se sonrojó. Se me hace una mujer tierna que le falta amor”.

“No me gustan los dramas de las mujeres jóvenes. Las mayores solo buscan disfrutar. Ellas no vienen a hacer la vida de cuadritos. Así justo es Bozzo. Se deja llevar. Le pregunté cuánto tiempo tenía de no dar un beso y me contestó que bastante. Le dije: ‘Pues ya vamos a desempolvar eso’, y solo se rio”.

“Es una mujer muy alivianada. Lo que vemos en la televisión de Laura es un personaje explosivo, pero como mujer se ve que le gusta divertirse. Sabe de muchos temas, como de sexo. Cuando le dije que estaba riquísima, se apenó. Ambos somos solteros. Estamos en una buena etapa. Quiero trabajar, viajar con ella y seguirla besando, porque besa muy rico. Imaginen toda la experiencia que tiene. ¡Es una leona!”.

Al productor (Javi Domz) no le importa la diferencia de edades. Considera que Laura Bozzo está muy bien conservada. / RRSS

Javi Domz revela que anduvo con Cynthia Klitbo

Sobre con qué otras mujeres maduras famosas ha andado nos dijo: “Con Cynthia Klitbo. Yo la amo. Vivimos juntos durante la pandemia como 6 meses. Es una mujer admirable, maravillosa. Le aprendí mucho”.

Y concluyó: “Por ella conocí a Florinda. Es una mujer de la que cualquier hombre se puede enamorar. Ella, después, inició su relación con ‘Rey grupero’. Se merece lo mejor. Hoy somos grandes amigos”.

Laura ya tuvo un novio más joven que ella. De 2000 a 2017 anduvo con Cristian Zuárez, quien es 24 años menor.

