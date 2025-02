Laura Bozzo impacta en ‘La casa de los famosos All-stars’ al revelar su secreto para una piel rejuvenecida

Laura Bozzo ha vuelto a ser el centro de atención en ‘La casa de los famosos All-Stars’. La presentadora peruana, conocida por su personalidad explosiva y sus controversias, ha dado de qué hablar tras revelar uno de sus secretos mejor guardados para mantener su apariencia juvenil: el uso de hilos tensores.

La quinta temporada del popular reality de Telemundo apenas comenzó y ya ha dado de qué hablar. En esta ocasión, Bozzo se convirtió en tendencia debido a su cambio físico, lo que llevó a la conductora a hablar abiertamente sobre los procedimientos que se ha realizado para mejorar su rostro.

Laura Bozzo / IG

Laura Bozzo se realizó un tratamiento estético previo a entrar al reality show

Cabe recordar que, en diciembre pasado, Bozzo reveló a la revista TVNotas que se sometió a un tratamiento de bioestimulación facial con células madre para revitalizar su piel.

“Es una bioestimulación con células madre. Es como si te entraran agujitas y luego entra la célula madre que renueva la piel y la rejuvenece. Son tratamientos nuevos que te permiten mejorar la cara sin ser invasivos, ni cortes, ni nada. A mí me encanta”, expresó la presentadora.

Bozzo también destacó la importancia de acudir con profesionales para estos procedimientos: “La belleza cuesta. Sientes un poco de ardor, pero casi nada. No tiene riesgo. He visto tantos casos de gente que va con impostores o personas que no saben. Aquí el doctor es un amor y es muy profesional”, comentó.

Laura Bozzo se somete a arreglo estético / Francisco Mancera

Laura Bozzo muestra su secreto de belleza en ‘La casa de los famosos All-stars’

En un momento que no pasó desapercibido para los espectadores, Laura Bozzo decidió mostrar en vivo su “secreto mejor guardado”. Frente a las cámaras, la presentadora confesó: “Voy a mostrar el secreto mejor guardado. Son los hilos que me pongo para jalarme la cara. Es el secreto para rejuvenecer”.

Mientras se preparaba para descansar y desmaquillarse, Bozzo comenzó a retirarse los hilos tensores que rodeaban su rostro. Aunque soltó un pequeño quejido, aclaró que no le causaban dolor y explicó que su maquillista era quien se los colocaba. Además, aseguró que sería la última vez que los usaría en el programa.

El momento en el que Bozzo se quitó los hilos tensores generó una ola de comentarios en redes sociales. Su naturalidad para hablar de procedimientos estéticos dividió opiniones, pues mientras algunos elogiaron su sinceridad, otros la criticaron.

La presentadora, fiel a su estilo, aprovechó el momento para bromear con sus compañeros, diciendo: “Ahora llegó la momia”. Además, se convirtió en una de las primeras en generar contenido dentro del reality al protagonizar un inesperado beso con Alfredo Adame, lo que desató aún más reacciones.

Sin duda, ‘La casa de los famosos All-Stars’ promete ser una temporada llena de momentos inesperados y revelaciones impactantes.

