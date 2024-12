Laura Bozzo se hace tratamiento estético y va por más: “Necesito quitarme esta cara de momia”

Laura Bozzo se prepara para entrar a La casa de los famosos All-stars. Para ello, está en un tratamiento de bioestimulación facial con células madre, con el fin de lucir un rostro más joven y radiante. Al respecto, la polémica conductora esto nos dijo:

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su tratamiento estético?

“Me preparo para La casa de los famosos All-stars en la clínica del Dr. Gama, para verme más joven. Necesito mejorar esta cara de momia. Tengo que venir cada 15 días y en tres o cuatro sesiones van a notar el resultado”.

“Es una bioestimulación con células madre. Es como si te entraran agujitas y luego entra la célula madre que renueva la piel y la rejuvenece. Son tratamientos nuevos que te permiten mejorar la cara sin ser invasivos, ni cortes, ni nada. A mí me encanta”.

“La belleza cuesta. Sientes un poco de ardor, pero casi nada. No tiene riesgo. He visto tantos casos de gente que va con impostores o personas que no saben. Aquí el doctor es un amor y es muy profesional”,

Laura Bozzo se somete a arreglo estético / Francisco Mancera

¿Cómo será la participación de Laura Bozzo en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Sobre su ingreso al reality de Telemundo que arranca en febrero de 2025, nos dijo: “Hay momentos que me duele un poco el estómago de pensar en LCDLF, porque se me viene una guerra fuerte. Estoy preparada para todo”.

Sobre los compañeros con los que se va a encontrar: “Con Salvador Zerboni, peleamos y nos amamos, es como un amor tóxico. Con Niurka igual. Una vez estuvimos juntas y, cuando se fue, la extrañé muchísimo. Nos reímos, peleamos y nos amistamos. Somos auténticas”.

Laura Bozzo se somete a arreglo estético / Francisco Mancera

De Alfredo Adame, con quien ha chocado mucho, expresó: “Sin comentarios. Él dijo que pensaba tener una buena relación conmigo y vamos a ver qué pasa. Eso se verá en La casa. Me importa tres cara... la gente que esté. No quiero ganarme a ninguno de los habitantes. Si me quieren o me detestan, no me importa”.

“Lo que me interesa es divertir a la gente y ser yo misma. Si para eso me tengo que pelear con todos, lo voy a hacer. Mi estrategia es ser Laura. Lo hice en España, que no me conocían, y arrasé”. Laura Bozzo

“Me encantaría que estuviera mi querida Wendy Guevara. Es mi sueño antes de morir hacer una locura juntas y esta decretado. Desde que la conoci en Las perdidas, dije: ‘Es de las mías’. Le tengo un gran cariño y veo muchas cosas mías reflejadas en ella”.

Wendy Guevara / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

Sobre su carácter: “Encerrada pierdo el control y digo tonterías. A veces agredo a la gente. No debería hacerlo. Me doy cuenta después. Van a pensar que soy así y se van a ir del lado del débil. Pero no puedo fingir un personaje para que la gente me quiera. Soy auténtica”.

¿Le molesta cuando se meten con su edad?: “Me encanta, porque soy la momia sexy. Yo no tengo problema con los años y amo mi edad. La mayoría son jóvenes. Vamos a ver cuántos llegan a la edad que tengo así como soy, o la edad de (las presentadoras argentinas) Susana Giménez o Mirtha Legrand, que va a cumplir 100 años”.

“La edad para mí está en la mente y no tengo ningún complejo. Nunca lo he tenido y me siento perfecta”. Laura Bozzo

Laura Bozzo habla de su edad. / IG: @laurabozzo_of / @lauraleontv

¿Qué haría Laura Bozzo con el premio de ‘La casa de los famosos All-stars’?

“Si ganara pondría en Tijuana un restaurante de comida peruana que se llamaría ‘Que pase el desgraciado. Justo en la frontera para que mucha gente indocumentada, o que quiere irse al otro lado, se quede y tenga trabajo’.

Luego del reality comienza ‘Las historias de Laura’ con Endemol, para plataformas digitales: “Un programa 100% de casos reales de toda América. Voy a hacer la investigación como abogada y criminóloga. Una parte dramatizada y la otra con los familiares de las víctimas. Un talk show mezclado con reality”, finalizó.

