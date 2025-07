Laura Bozzo: ¿Quién es Javi Domz? El productor 41 años menor que ella que quiere conquistarla

Una vez más, la periodista Laura Bozzo se roba los reflectores, pero esta vez no por un escándalo televisivo, sino por un romance inesperado.

La conductora de 73 años fue relacionada sentimentalmente con Javi Domz, un joven productor y cantante mexicano 41 años menor que ella. Esta semana en nuestro martes de TVNotas platicamos con Javi quien confesó que entre él y Laura ya hubo “unos cuantos besitos”.

El flechazo habría ocurrido durante un viaje reciente a Colombia, en el que Bozzo fue reconocida por su trayectoria. Según el relato del productor, ahí fue donde se dio un acercamiento más íntimo entre ellos. “Estoy contento por todo lo que está sucediendo en el ámbito profesional y en el amor”, dijo Domz, sin ocultar su emoción por este vínculo con la peruana más explosiva de la televisión.

¿Quién es Javi Domz, el nuevo galán de Laura Bozzo?

Javi Domz, también conocido como JeyB en sus redes, nació en Mexicali, Baja California, y es una figura en crecimiento dentro del medio artístico. En su cuenta de Instagram se describe como cantante, compositor, guionista, productor y director creativo y ejecutivo. Aunque su carrera no ha estallado del todo, acumula 19.7 mil seguidores en Instagram y ha compartido algunos de sus temas en YouTube, donde cuenta con más de mil suscriptores.

En 2022 participó en La voz México interpretando “Me equivoqué”, de María José. Su interpretación le valió ser elegido por el coach Joss Favela, demostrando así que no solo busca hacerse un nombre en la producción, sino también como cantante.

Entre sus trabajos más recientes destaca su participación como productor del documental “Atrévete a vivir”, centrado en la vida de Florinda Meza, la icónica viuda de Chespirito. Fue en este contexto profesional donde comenzó a codearse con figuras del medio como Laura Bozzo y, según sus propias palabras, la química fue inmediata.

En lo sentimental, si bien ha sido reservado a TVNotas reveló que tuvo un tórrido romance con Cynthia Klitbo en el encierro de la pandemia: “Con Cynthia Klitbo. Yo la amo. Vivimos juntos durante la pandemia como 6 meses. Es una mujer admirable, maravillosa. Le aprendí mucho”.

¿Cómo empezó la relación entre Laura Bozzo y el productor Javi Domz?

Javi Domz no se guardó nada y habló abiertamente sobre la atracción mutua que existe con Laura. Según reveló a TVNotas, desde el primer momento hubo comentarios coquetos: “En cuanto me vio, me dijo: ‘Así me gustan, grandotes como tú’. Quiero conquistarla”, relató.

Tras compartir algunos días juntos, confesó que se dieron unos cuantos besos y que la presentadora le pareció encantadora. Incluso reveló que le gustaría producirle un documental y escribirle una canción “tipo ‘40 y 20’”. Sobre el beso, contó:

“Al terminar los premios Ícono, le decía cosas bonitas como: ‘Eres la mujer más inteligente que he conocido, además de divertida’. Entonces se dio el beso. Fue un momento bonito. Es muy apasionada, más que muchas de 19 años”. Javi Domz

Él asegura que la edad no le representa ningún problema. A sus 32 años, dice estar más interesado en mujeres maduras porque “no hacen dramas” y saben lo que quieren. “Le pregunté cuánto tiempo tenía sin dar un beso y me dijo que bastante. Le dije: ‘Vamos a desempolvar eso’, y se rió”, comentó entre risas.

¿Qué opina Javi Domz sobre su diferencia de edad con Laura Bozzo?

Lejos de incomodarle, Javi Domz celebra la diferencia de edad. Asegura que le gusta el carácter de mujeres mayores y afirma que Bozzo es una mujer tierna, divertida y con una gran experiencia. “Cuando le dije que estaba riquísima, se apenó”, confesó sin filtros. Y añadió que ambos están solteros y que él está decidido a conquistarla.

Ahora, con Laura, espera que la historia avance, que puedan trabajar juntos y hasta viajar. “Quiero seguirla besando, porque besa muy rico. ¡Es una leona!”, expresó, sin dejar lugar a dudas sobre su entusiasmo.

Hasta ahora, Laura Bozzo no ha hecho declaraciones públicas sobre este nuevo romance, pero se sabe que en el pasado no ha tenido problema en hablar de sus relaciones con hombres más jóvenes. Recordemos que estuvo 17 años con Cristian Zuárez, quien era 24 años menor que ella.