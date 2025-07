Cynthia Klitbo hizo una fuerte confesión sobre su ex, Francisco Gattorno ¿Qué está pasando entre ellos?

En el mundo del espectáculo, donde los romances van y vienen como en telenovela de horario estelar, pocos vínculos sobreviven al paso del tiempo. Pero si alguien ha demostrado que sí se puede mantener una relación cercana y sin enredos es la actriz, Cynthia Klitbo, quien, a pesar de haber terminado con Francisco Gattorno hace más de tres décadas, sigue teniendo una complicidad única con el galán cubano, a quien en varias ocasiones ha identificado como “el amor de su vida”.

La actriz, reconocida por su papel de suegra entrometida en la telenovela ‘Monteverde’, sorprendió recientemente al revelar un secreto con respecto a su expareja, el actor Francisco Gattorno. Aunque aseguran que ya no hay romance, esta secreto ha hecho que muchos fans se pregunten si acaso podría revivir la llama o si simplemente es una amistad de esas que ya casi no se ven en el medio.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno / IG: @laklitbocynthia

¿Por qué Francisco Gattorno vive con Cynthia Klitbo?

Durante una entrevista con una revista de publicación nacional, Cynthia Klitbo soltó la bomba: su ex, Francisco Gattorno está viviendo en su casa mientras él se encuentra de paso por México. Aunque rápidamente aclaró que no duermen juntos y que no hay una relación amorosa, la confesión causó revuelo entre sus seguidores y en redes sociales.

“Vive en mi casa, pero no dormimos juntos. No somos pareja. Nosotros tenemos más de 20 años diciéndole a los medios que no andamos. Sólo somos muy buenos amigos… pero la gente se ilusiona con la idea de que sí”, dijo tajante.

Además, explicó que su hija también está viviendo con ella, así que los tres comparten el mismo techo, pero cada quien tiene su espacio: “Cada quien tiene su cuarto”, aseguró con naturalidad.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno vivieron una intensa historia de amor en los años 90 que, aunque breve y sin hijos en común, dejó una huella profunda en ambos. Su relación comenzó cuando coincidieron en el set de la telenovela ‘La dueña’, y rápidamente se convirtió en un romance apasionado que los llevó al matrimonio. Estuvieron casados entre 1995 y 1997, una etapa que Klitbo ha descrito como una montaña rusa emocional: “Nos llevábamos al cielo y al infierno en un mismo día”.

Cynthia ha sido muy abierta al hablar de lo que significó Gattorno en su vida. En una entrevista, declaró con total sinceridad: “Hasta ahorita, es el amor de mi vida”. También ha dicho que siente que su relación con él trasciende esta vida: “Yo creo que nosotros venimos de otra vida, ¿sabes? Siento que nuestra relación es de muchas vidas, porque hay algo que nos une y no tiene qué ver con la relación, sino de dos almas que son gemelas”.

¿Cómo es la convivencia actual entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno en su casa?

Aunque ya no son pareja, lo cierto es que la conexión entre Cynthia Klibo y Francisco Gattorno que fueron pareja hace mucho sigue intacta. En una entrevista con ¡HOLA! Américas, la actriz reveló que comparten muchos gustos: les encantan las motos, los deportes acuáticos y la aventura en general. “Somos muy parecidos en la forma de pensar, en el carácter… eso nos ha hecho que ahora seamos como dos grandes hermanos de la vida”, confesó con cariño.

Esa complicidad se nota también en cómo se manejan ante los medios. Mientras Cynthia ha hablado abiertamente de esta etapa, Gattorno se ha mantenido más reservado. Sin embargo, los fans no han tardado en especular sobre una posible reconciliación, aunque todo indica que la llama del amor ya se apagó, pero el cariño sigue vivo.

¿Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno volverán a ser pareja? Esto dijo la actriz

A pesar de los rumores, Cynthia es clara: “No hay ninguna posibilidad de volver como pareja”. Aunque su cercanía con Gattorno es evidente, ella ha insistido en múltiples ocasiones que lo suyo es una amistad madura, de esas que han resistido el tiempo y las circunstancias.

“Tenemos más de 30 años de conocernos y nos hemos acompañado en momentos difíciles. Lo nuestro va más allá de lo romántico. Es un vínculo de vida”, mencionó. Y aunque el público insista en “shippearlos”, ambos están enfocados en sus proyectos personales y profesionales, como en la televonela ‘Monteverde’, donde Klitbo luce como una suegra de armas tomar.

¿Cynthia Klitbo tiene nueva pareja?

Aunque con todo este revuelo de su ex, Francisco Gattorno, muchos se confundieron, la actriz, Cynthia Klitbo confirmó hace poco que tiene galán desde hace dos años, pero es alguien completamente distinto: un cineasta que trabaja en su ópera prima en Hollywood. Aunque no ha revelado su nombre, sí dejó ver que están en una etapa libre, sin compromisos formales ni convivencia diaria.

“Estoy en el mejor momento de mi vida emocional. No busco una pareja que se instale en mi casa. No dependo emocionalmente de nadie”, declaró Cynthia hace unos meses en Venga la alegría, haciendo énfasis en que, a estas alturas, la independencia emocional es su prioridad.

