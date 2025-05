Cynthia Klitbo confiesa que tiene nuevo galán y que detesta al novio de su hija ¿La trata mal?

La actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo está muy feliz ahora que se está dando una oportunidad en el amor, pues reconoció que sale con alguien aunque aclaró que no es su novio. Tal como se especulaba desde hace unas semanas, la intérprete está saliendo con un cineasta que está trabajando en su opera prima en Hollywood.

La actriz Cynthia Klitbo no sólo habló de su galán, sino hasta del de su hija. ¿Qué dijo? / Instagram

No dejes de leer: Natasha Dupeyrón regresa a las telenovelas en el remake de ‘El privilegio de amar’, ¡luce irreconocible!

¿Quién es la actual pareja de Cynthia Klitbo?

Aunque no se sabe aún el nombre del director de cine que conquistó el corazón de Cynthia, desde hace unos meses se ha especulado que el romance va viento en popa entre ellos. Aunque han tenido que vencer la distancia, por lo que no se ha formalizado una relación de noviazgo como tal.

“Sí hay por ahí ahorita alguien pero está clavadísimo haciendo su película y desde hace unos meses no nos vemos”, dijo la famosa hace unos meses en entrevista para Televisa espectáculos.

Aunque ahora mismo, todo parece ir muy bien en el terreno sentimental para ella, la actriz asegura que no quiere volver a compartir su hogar y que se siente libre e independiente en lo emocional, por lo que busca seguir fluyendo con su galán pero sin ninguna atadura.

“Estoy en el mejor momento de mi vida emocional, ya no busco una pareja para instalarse en mi casa. No dependo emocionalmente de nadie. Tengo muchos planes”, dijo para ‘Venga la alegría’.

Cynthia Klibto tuvo una relación tormentosa con Juan Vidal en 2021. / Instagram

No te pierdas: Cynthia Klitbo revela cómo la picadura de una araña la lleva a preparar a su hija para el día de su muerte

¿Quién fue el último novio famoso de Cynthia Klibto?

El novio más reciente y famoso de Cynthia Klitbo, del que se tiene registro público, es Juan Vidal, con quien fue vista en público y en redes sociales en 2021. Ella dijo que tuvo una relación muy tormentosa con él.

“El último fue el desagradable que anduvo con Niurka que ni hasta el nombre voy a mencionar. Es una persona que es muy iracunda. Te está viendo el símbolo de pesos. Tiene problemas de ira, pero ya psicológicos, fuertes”, dijo

Tantos eran los problemas que fue la propia hija de la actriz, Elisa Fernanda, quien se empezó a dar cuenta de lo que la actriz ya sufría, cuestionándola hasta cuándo lo dejaría. Una vez escuchando esto, Cynthia acabó la relación con Juan.

“Mi hija fue la que me dijo: '¿Hasta cuando vas a aguantar a este tipo?’. Qué pena con mi hija y eso que yo siempre me quedaba callada para no hubiera discusiones en la casa con tal de que tus hijos no vean. Mi hija se dio cuenta de todas maneras”, expresó en una entrevista para un pódcast con Matilde Obregón.

La joven se encuentra en Estados Unidos, estudiando. / Instagram.

Te puede gustar: Cynthia Klitbo recibe una inesperada propuesta de matrimonio, ¿dijo sí?

¿Cynthia Klitbo aprueba el noviazgo de su hija, Elisa Fernanda?

Cynthia fue cuestionada acerca del noviazgo de su hija, la joven Elisa Fernanda, quien vive en Estados Unidos, pues estudia ahí. La actriz reconoció que el novio de su hija no le gusta para nada.

La razón por la que Cynthia dijo que no se siente conforme con la relación de su joven hija, nacida en 2006, es por que, según cuenta, el joven de 21 años, tres años mayor que Elisa, no apoya los sueños y pasiones de su hija.

“Depende la pareja, en este momento no me agrada la pareja que tiene porque todo lo que a ella le gusta, y sueña y le encanta, no la quiso llevar al prom porque el escuincle de 21 dice que le dan flojera los de 18. Es lo que le digo. Si a él no le gusta, si lo que es importante para ti, él lo menosprecia, entonces no es el indicado para ti”, dijo.

A propósito, Cynthia sí reconoció el logro de su hija y hace unos días, compartió una publicación en donde menciona lo orgullosa que está por obtener la beca más alta de su escuela: "¡Todos los sueños se cumplen! Felicidades por obtener la beca más alta de SCAD”, escribió Klitbo.