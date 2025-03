Cynthia Klitbo revela cómo la picadura de una araña la lleva a preparar a su hija para el día de su muerte

Hace poco Cynthia Klitbo alarmó a sus seguidores tras revelar que tuvo que ser hospitalizada a causa de la picadura de una araña viuda negra.

Gracias a que recibió atención médica inmediata y se le aplicó el antídoto a tiempo, el incidente no tuvo consecuencias graves y quedó como una experiencia que la llevó a reflexionar profundamente.

Este episodio la hizo cuestionarse sobre su preparación para el futuro de su hija, Elisa, en caso de que la actriz llegara a faltar. Aunque Klitbo, de 57 años, ya tiene estipulado que su hija es su heredera, admitió que aún hay aspectos que no ha dejado completamente organizados.

Cynthia Klitbo quiere asegurar el futuro de su hija

Como cualquier madre, Cynthia Klitbo quiere asegurarse de que su hija, de 18 años, no enfrente problemas innecesarios.

“Mi hija está testada y todo está en orden. El problema son detalles como estos: ¿Dónde vas a buscar el testamento? Nunca le he enseñado. Ella no sabe ¿cuántas propiedades?, cuáles están pagadas, cuáles no”, declaró en una entrevista con el programa ‘Sale el sol’.

Aunque Klitbo ha tomado precauciones con respecto a su patrimonio, reconoce que hay elementos prácticos que no había considerado hasta ahora.

“Ahorita por ejemplo con la araña, mi hija tiene un seguro de vida si yo me muero y tiene propiedades, pero ¿cómo le va a pagar a las muchachas la semana que viene? Nunca se me ocurrió que tuviera una cuenta. Todo te enseña, y a mí esto me enseñó". Cynthia Klitbo

Este incidente también la hizo reflexionar sobre la importancia de las conversaciones madre e hija que deben tenerse en vida.

"(Tengo que) acelerarme más con el pago de las hipotecas y todo, pero muchas cosas que le faltan de consejos de mamá, de mujer, que son las cosas, pues que estoy tratando de enseñar”, sentenció.

Cynthia Klitbo fue mordida por una peligrosa araña

El 14 de febrero, Cynthia Klitbo tuvo que ser hospitalizada de emergencia en Guadalajara tras la mordedura del arácnido. Durante un ‘en vivo’ desde el hospital, la actriz relató que notó las marcas de la mordedura al verlas, ya que no sintió dolor en el momento.

“Dije '¡Ay, tengo dos bolitas! ¿Qué me picó?’. Ya vi los dos piquetes así juntos porque perforó y dejó la piel levantada, pero yo no sentí nada. El doctor me dijo que es normal porque tiene como una baba que antes de picarte te la echan y como que te adormece”.

Según le explicaron los médicos, la situación podría haber sido fatal de no haber recibido el antídoto a tiempo.

"(Me dijeron que) si no hubieras venido a ponerte el antídoto sí te pudieras podido ‘petatear’ (morir). No lo puedo creer. Por eso me dijo el nombre científico para no espantarme”, relató Klitbo, y explicó que fue mordida por un Latrodectus, nombre científico de la viuda negra.

Cynthia Klitbo revela cómo fue la picadura de la araña

Afortunadamente, por la noche fue dada de alta y al día siguiente, Cynthia Klitbo retomó sus compromisos laborales.

“Fue como el final de una racha, así lo veo. Afortunadamente aquí en mi tierra conozco a todo mundo y se pudieron abrir las puertas para que me atendieran. No la vi, estaba comiendo en la locación y supongo que estaba escondida, yo traía falda y por ahí se metió. Dicen que el veneno de la araña te anestesia y yo solo sentí que era un mosquito, dicen que es súper peligrosa porque si no te das cuenta te mueres. No me querían decir qué fue, me decían el nombre científico”, compartió la actriz en un encuentro con la prensa.

¿Qué es una araña Latrodectus?

Latrodectus es un género de arañas de la familia Theridiidae, conocidas comúnmente como viudas negras. Estas arañas son famosas por su veneno potente, que contiene una neurotoxina llamada latrotoxina, capaz de causar síntomas como dolor intenso, espasmos musculares y otros efectos en el sistema nervioso.

Las viudas negras se reconocen por su característico color negro brillante y la marca roja en forma de reloj de arena en su abdomen. Aunque su mordedura puede ser peligrosa, rara vez es letal si se recibe tratamiento médico adecuado.

