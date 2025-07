Germán Ortega tras sufrir un fraude de más de 500 mil pesos; no enfrentaría al responsable “Me das miedo”

El comediante Germán Ortega, conocido por integrar el dúo “Mascabrothers”, compartió a inicios de este año que, al igual que la actriz Cynthia Klitbo, fue víctima de un fraude por una suma superior a los 230 mil pesos.

Durante una entrevista en el programa “Ventaneando” y mediante sus redes sociales, Ortega acusó a la empresa de remodelaciones Iconic Kitchen de no cumplir con el trabajo pactado, a pesar de haber recibido pagos anticipados.

Ha pasado más de medio año de aquel episodio complicado para el también actor, y las cosas en lugar de aclararse se han ido complicando, pues la suma se ha incrementado después de una serie de desperfectos que han surgido de la mala remodelación que realizó la empresa en su hogar. ¿A cuánto asciende el fraude de Iconic Kitchen?

¿Por qué el comediante Germán Ortega fue víctima de fraude de la empresa Iconic Kitchen?

El actor y comediante Germán Ortega, conocido por su trabajo en teatro y televisión, compartió recientemente en el programa Ventaneando el difícil momento que atraviesa tras haber sido víctima de un fraude. Ortega relató que en enero de 2025 contrató a un supuesto arquitecto para remodelar su cocina, con la esperanza de transformar ese espacio en algo funcional y estéticamente atractivo.

Confiado en la profesionalidad del sujeto, el actor no dudó en realizar varios adelantos de dinero para la compra de materiales y el pago del personal que trabajaría en la obra. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo se desmoronó, literalmente. El arquitecto desapareció sin concluir el proyecto, bloqueando a Germán en redes sociales y dejando la obra inconclusa y en pésimas condiciones.

“Lo que sería mi cocina soñada se volvió una pesadilla. Todo se está cayendo a pedazos, los materiales son de la peor calidad y ya se están cuarteando”, lamentó el actor, visiblemente afectado por la situación.

¿A cuánto asciende el fraude que la empresa Iconic Kitchen hizo al comediante Germán Ortega?

Uno de los aspectos más dolorosos del caso es que Germán Ortega actuó de buena fe y no firmó un contrato formal con el arquitecto, confiando en que cumpliría con lo prometido. Esta falta de respaldo legal ha dificultado cualquier posibilidad de exigir una solución inmediata o iniciar acciones legales contundentes.

“El error fue no firmar nada, pero confié en él porque se veía muy comprometido”, explicó Germán. A lo largo del proceso, el actor entregó más de 500 mil pesos, dinero que ahora parece haber desaparecido junto con la supuesta responsabilidad del estafador.

La situación ha sido tan desgastante que Ortega ha confesado sentir miedo de enfrentarse nuevamente con la persona que lo defraudó: “Ya me das miedo, bro. Me da miedo y me da tristeza lo que me hiciste”.

Después de un fraude superior a los 200 mil pesos, ahora la cantidad asciende a casi medio millón de pesos, pues la obra que comenzaron en su cocina, se está cayendo a pedazos, por lo que ha requerido una mayor inversión monetaria.

El comediante Germán Ortega solicita ayuda en redes sociales a seis meses del fraude

A medio año de haber denunciado públicamente el caso, Germán Ortega sigue sin respuestas. Por eso, decidió alzar la voz una vez más y enviar un mensaje directo al estafador, esperando algún tipo de rectificación.

“Si no me va a devolver mi dinero, que le pague a un buen arquitecto que me quiera hacer bien las cosas, pero tienes mi dinero. Entonces me encantaría que me lo arreglaras”, dijo el actor, apelando a la conciencia del responsable.

El caso de Germán ha despertado la atención del público y la solidaridad de sus seguidores, quienes le han expresado su apoyo y, al mismo tiempo, han advertido sobre la importancia de formalizar cualquier trato con documentos y contratos. Más allá del daño económico, Germán ha vivido un fuerte golpe emocional, pues su hogar se ha convertido en un lugar de tensión y frustración.

Mientras las autoridades no intervienen, Germán Ortega continúa enfrentando las consecuencias de un fraude que no solo afectó su patrimonio, sino también su confianza en las personas. La experiencia deja una lección clara: la buena fe, aunque noble, no debe reemplazar la prevención y la legalidad.

