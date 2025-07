Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, no perdona a Pati Chapoy por acusarlo de mantenido: “La desconocí”

Tal parece que la polémica entre Alex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno, y Pati Chapoy está muy lejos de terminar. Luego de que la conductora de ‘Ventaneando’, entre otras cosas, lo señalara de “mantenido”, Alex admitió que no la ha perdonado.

Recordemos que todo esto comenzó después de que Alex lanzara un comunicado en relación con la herencia de Daniel Bisogno, quien murió sin dejar testamento. En su escrito, el expresentador de ‘Al extremo’ indicó que su excuñada, Cristina Riva Palacio, inició un juicio por los bienes de Daniel.

Alex señaló que la familia no estaba de acuerdo con esto, pues, según él, la última voluntad de su hermano era que su patrimonio fuera cuidado por sus familiares y que, en su debido momento, se le cedieran a su hija.

En aquel entonces, Pati Chapoy se mostró muy molesta por la postura de Alex B y no dudó en dar su ácida opinión sobre todo esto.

Alex Bisogno no perdona a Pati Chapoy por llamarlo mantenido / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno?

A través de su programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy le exigió a Alex Bisogno que dejara de “meter cizaña” y mejor se pusiera a trabajar para apoyar a su padre, recordándole que, en su momento, Daniel Bisogno fue “muy generoso” con él.

“Vienes a crear descontentos que no vienen al caso. Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos. El problema está en tu cabecita. Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo”, expresó.

Por si esto fuera poco, también le advirtió que, si continuaba hablando sobre la herencia de Daniel, ventilaría sus secretos más oscuros.

En entrevista para TVNotas, el hermano de Daniel Bisogno se dijo triste y sorprendido ante lo dicho por Pati Chapoy, ya que es una persona a la que aprecia mucho.

Alex Bisogno no perdona a Pati Chapoy por llamarlo mantenido / Redes sociales

¿Cómo es la relación actual entre Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, y Pati Chapoy?

En un encuentro reciente con la prensa, Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, reconoció que seguía muy dolido con Pati Chapoy por haber sugerido que era un “mantenido”.

“Lo que dijo de mí, nunca lo voy a entender. Cuando una persona te conoce desde hace 29 años y dice: ‘tú eres, tú hiciste’, es como…. de entrada, ella me desconoció y yo la desconocí a ella. Jamás me hubiera imaginado que alguien tan querida y tan respetada por nosotros se refiriera así de mí. En su momento, decidí callar”, expresó.

Si bien aseguró que no le guarda rencor y hasta podría tratarla con normalidad si se la volviera a encontrar, mencionó que aún no la perdona con tal, pues la conductora jamás le pidió disculpas, aclarando que realmente la que se acercó a él para aclarar las cosas fue su excuñada.

Alex Bisogno “Lo que sucedió conmigo, ya quedó en el pasado. No (hubo un perdón). Hubo una confusión. No me supe dar a entender. La disculpa fue por parte de Cristina. Ella tenía otra versión de las cosas. Yo le pedí disculpas también. Fui muy visceral”

Hasta el momento, Pati Chapoy no se ha pronunciado ante lo dicho por Alex Bisogno, así como tampoco ha vuelto a hacer mención sobre los comentarios que hizo en el pasado.

Alex Bisogno busca tener el registro del nombre de Daniel Bisogno

Hace poco, un amigo cercano a Alex Bisogno contó para TVNotas que el conductor se está asesorando legalmente para ver quién a quién le corresponde salvaguardar el nombre de Daniel Bisogno que está registrado ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

“Sé que Alex busca saber quién tiene los derechos del nombre de su hermano. Si dejó un papel o algo estipulado. Si le pertenecen a su sobrina, quien es heredera de todo o quién más lo puede tener. No lo busca para hacer una serie o un documental o algo así, quiere saber si él puede solicitarlo o si el propio Daniel le designó a alguien este derecho, y el respetará la voluntad de su hermano”, indicó.

Y agregó: “Alex cree que él debería tener el control de su nombre, para que no se haga un mal uso”, señalando que, en caso de que Daniel haya dejado designada a la persona que cuidara su nombre, Alex respetará la decisión.

