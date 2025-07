Daniel Bisogno: Su hermano busca tener el registro del nombre... ¿Quién lo hereda?

En febrero pasado, tras una lucha constante contra varias enfermedades, el querido Daniel Bisogno perdió la vida. A partir de entonces, iniciaron varias polémicas. Unas se han calmado, algunas otras siguen vivas y se aproximan nuevas.

Ahora nos enteramos de que el hermano de Daniel, Alex, busca asesoría legal para saber a quién le corresponde el derecho del nombre de su hermano, el cual fue registrado en octubre del año pasado.

Aunque ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aparece que Bisgono es titular desde marzo pasado, quiere saber si alguien está designado para salvaguardar su nombre o entra en la sucesión testamentaria.

¿Quién es duelo del nombre de Daniel Bisogno y quién lo heredará?

Una persona cercana a la familia nos contó: “Las cosas se han calmado y se ponen en su lugar. En el caso de la relación con la mamá de la hija del querido Daniel ha mejorado. Ustedes mismos vieron cómo ya hay comunicación. Ya pueden ver a la niña. Eso es un gran paso”.

“Sé que Alex busca saber quién tiene los derechos del nombre de su hermano. Si dejó un papel o algo estipulado. Si le pertenecen a su sobrina, quien es heredera de todo o quién más lo puede tener. No lo busca para hacer una serie o un documental o algo así, quiere saber si él puede solicitarlo o si el propio Daniel le designó a alguien este derecho, y el respetará la voluntad de su hermano”. Fuente a TVNotas

“De hecho, la concesión del nombre la otorgaron apenas en marzo pasado. No tiene mucho. Nos guste o no, el nombre de Daniel Bisogno pesa en el medio artístico y vale mucho dinero. Entonces, Alex cree que él debería tener el control de su nombre, para que no se haga un mal uso. Cabe aclarar que si Daniel dejó estipulado a quien se le daba ese derecho, como te decía, Alex respetará esa decisión sea quien sea”, puntualizó.

“Con el nombre registrado, podrían hacer una serie o un documental, lo que sea que pueda ser vendible. Por eso busca quién tiene ese derecho. Quiere saber si hay un papel firmado donde se designe a quién se lo dejó o si entra en la sucesión testamentaria que están haciendo”, señaló.

¿Alejandro Bisogno ya hizo las paces con el elenco de ‘Ventaneando’ y Pati Chapoy?

Sobre la relación entre Alex y el equipo de Ventaneando, donde Daniel trabajó durante muchos años, nos compartió: “No es la mejor. El día del evento de la niña sí se saludaron y todo cordial, pero más allá de eso no hubo nada”.

Nos informan que Alex quiere tener paz, pero no dejará de luchar por las cosas de su hermano: “Daniel era muy bueno con toda su familia. Como te decía, no es que tenga planes para usar el nombre, pero en un futuro, si existe un plan para usar su legado, Alex quiere tener eso bajo su custodia”, concluyó.

¿Que dice Alejandro Bisogno de la herencia de Daniel Bisogno?

Hace unos días, Alex, hermano de Daniel Bisogno, compartió ante algunos medios lo que pasa:

“Las cosas están tranquilas. Las aguas están calmadas. Lo que queríamos era estar cerca de ella (su sobrina)”.

“Por la familia haces todo, pensando en el bienestar. De un lado, por la niña, y de este lado, por mi papá”.

“Se dijeron cosas fuertes de parte de los 2 lados, pero ahora estamos aclarando partes”.

“La herencia nunca fue un problema. Eso era para mi sobrina. En realidad, fueron otros temas. Sucedieron cosas. Queremos que las cosas estén bien, y así quiero que sigan”.

