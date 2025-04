¿Alex Bisogno, hermano de Daniel, felicitó a paparazzi por dar una “madr...” a ‘Ventaneando’? Filtran audios

En medio de la guerra por la herencia de Daniel Bisogno, Kadri paparazzi exhibió unos audios con la voz supuestamente de Alex Bisogno. En el material difundido, se escucha que le habría filtrado información sobre el estado de salud del conductor de ‘Ventaneando’, y lo habría felicitado por “dar una madr...” al programa de espectáculos.

Los señalamientos a Alex Bisogno en días recientes no han pasado desapercibidos para nadie. Pati Chapoy fue la primera en sugerir que el exconductor de ‘Al extremo’ buscaría enfrentar una disputa con Cristina Riva Palacio por la herencia de Daniel, la cual, subrayó, sería únicamente de su hija.

Ahora, causó revuelo que el canal del YouTube de Kadri paparazzi hace señalamientos de que supuestamente Alejandro les habría dado información y les habría reconocido que le estaban “dando una madr...” a ‘Ventaneando’. ¿Qué pasó?

Pati Chapoy expone a Alex B

¿Alex Bisogno filtró información del estado de salud de Daniel?

En fechas recientes se han desatado versiones acerca de los bienes de Daniel Bisogno. Una de ellas fue la revelación a TVNotas de que presuntamente Alex Bisogno se habría llevado cosas de la casa de Daniel y Cristina Riva Palacio se habría dado cuenta y por eso habría cambiado las chapas de la casa de su exesposo. En esta ocasión, el canal de YouTube Kadri Paparazzi aseguró que supuestamente Alejandro les habría filtrado información del estado de salud del ‘Muñeco’ hace meses.

A través de una reciente transmisión de Kadri paparazzi, ‘el Lobo’ recordó cómo presuntamente Alex B lo contactó y, según su versión, le compartió detalles del estado de salud de su hermano. Incluso, asegura que lo habría felicitado por dar “una madr...” a ‘Ventaneando’.

Alex B y Daniel Bisogno

“Yo le voy a contar directamente a mi querido Alex. Alex, ¿recuerdas cuando hablamos? Tú fuiste el que me buscaste, no yo. Me hablaste y tengo esa investigación, pero te voy a recordar”, dijo ‘el Lobo’.

“Tú me hablaste y me dijiste que nos felicitabas. Tus palabras, Alex, no las mías. Dijiste: ‘Lobo, te felicito. Con pocos fierros le estás dando una mad… al mismo programa Ventaneando’. Así lo dijo. Y dijiste: ‘Lobo, te propongo, yo te voy a pasar cosas de Daniel, con pocos fierros le estás dando en la ma… a ‘Ventaneando’ y es lo que los tiene muy molestos’. Alex, no son palabras mías. Son palabras tuyas. Aquí la muestra de tus propias palabras hacia nuestro canal”. ‘el Lobo’ de Kadri Paparazzi

Alex B

Kadri paparazzi revela audios supuestamente de Alex Bisogno hablando de Daniel y de ‘Ventaneando’

El youtuber exhibió un fragmento en el que se escucha una voz que ‘el Lobo’ atribuyó a Alex, la cual le da información de los procedimientos a los que sería sometido Daniel.

“Yo sé cómo funciona el show business, ¿ok? A Daniel, pues efectivamente sí, lo van a trasplantar”. Audio de Kadri Paparazzi

Lo anterior fue criticado por usuarios en redes sociales. La mayoría recordó que, mientras los conductores de ‘Ventaneando’ pedían respeto por la privacidad del ‘Muñe’, quien se escucha en el audio habría compartido información a Kadri paparazzi sobre el supuesto estado de salud real de Daniel, y además habría anticipado que el conductor necesitaba un trasplante.

Daniel Bisogno



¿Qué dijo Alex Bisogno de las declaraciones de Kadri paparazzi?

Esta controversia se suma a los señalamientos en torno a Alex B, tal como el de supuestamente haberse llevado cosas de la casa de Daniel Bisogno, haber cobrado un seguro tras su fallecimiento, así como estar en disputa por la herencia del Muñeco para mantener la ayuda económica a su padre.

Por su parte, Alex Bisogno declaró a TVNotas que tanto él como su hermana no tienen ningún interés económico en la herencia de Daniel Bisogno. Afirmó que su único objetivo es obtener justicia para su padre y recalcó que las cuentas bancarias permanecen tal como las dejó su hermano. También hizo un llamado a no hacer caso de chismes.

Hasta ahora no ha hablado respecto a la información que dio a conocer Kadri paparazzi.

Así lo dijo Kadri paparazzi: