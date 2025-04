Acusan a Alex B de saquear la casa de Daniel Bisogno, su hermano: “Se llevaron todo ¡hasta la ropa interior!”

La semana pasada, Alejandro Bisogno, mejor conocido como Alex B, emitió un comunicado en el que aseguró que ya no podía entrar a la casa que era de su hermano Daniel debido a que habían cambiado las chapas.

Además, aseguró que una vez más alzaba la voz para decir que no quería el patrimonio que el conductor de Ventaneando dejó y que su única intención era tener una buena comunicación con Cristina Riva Palacio, la madre de su sobrina, por el bien de la menor.

Ante esto, Pati Chapoy también se pronunció y le dijo a Alex que él sabía perfectamente lo que había ocurrido y el porqué de la decisión de cambiar las chapas. Que mejor se pusiera a trabajar porque si ella hablaba, quedaría peor.

¿Alex B vació la casa de Daniel Bisogno?

En TVNotas nos dimos a la tarea de investigar qué pasó. Una persona cercana a la familia Bisogno nos cuenta:

“Cuando recién falleció Daniel, sí había comunicación entre Alejandro y Cristina. Era cordial y trabajaban juntos para sacar todos los temas pendientes y problemas que se venían. Todo fluía bien, pero como a mediados de marzo, Alejandro empezó a ir más seguido a la casa de Daniel. Decía que necesitaba unos papeles de Azteca para hacer unos trámites. Eso llamó la atención de Cristina, y como tiene muy buena relación con Pati Chapoy, le preguntó si faltaba algo, y ella le dijo que no”.

“Cristina trataba de hablar con Alex, pero él ya no le contestaba. Días después, ella fue a la casa de Daniel para sacar ropa de la niña que había ahí y se dio cuenta de que ¡estaba vacía! Salió y le preguntó a los guardias de la esquina si sabían qué había pasado, pues se habían robado todo. Ellos le dijeron que una noche antes llegó un camión de mudanza a sacar cosas. Que Alex les comentó que era algo que tenía que hacer y que les pedía discreción. Literal, se llevó todo, desde cuadros, hasta ropa, papeles, aparatos electrodomésticos. En verdad, todo, ¡hasta la ropa interior de Daniel!”. Fuente TVNotas

“Cristina le reclamó y le preguntó por qué hacía todo eso. Alejandro le contestó que las cosas eran de su hermano y por ende de la familia. Que ella solo era dueña de la casa y que las cosas así serían. Fue por eso que Cristina cambió las chapas de la casa y prohibió la entrada de Alejandro o cualquiera de la familia Bisogno”.

¿Cristina Riva Palacio se niega a ayudar al papá de Daniel Bisogno?

Sobre las grandes cantidades de dinero que supuestamente tenía Daniel en efectivo en su casa, nos cuenta: “Seguro sí había dinero, pero también se gastó mucho para su recuperación. No olvidemos que nuestro querido Dani dejó de trabajar muchos meses por su estado de salud. Entonces si había o no ese dinero, imagino que Cristina y hasta el propio hermano recurrieron a él para pagar gastos del día a día de la casa”.

Asegura que Cristina inició el juicio de sucesión testamentaria: “Sí, es lo que ella tenía que hacer para proteger a la pequeña. Ese fue otro pleito porque, en efecto, Daniel le daba una manutención a su papá, Concho, pero con el juicio intestamentario, la abogada le explicó a Cristina que no diera por el momento esos pagos, pues deberían de contar todo lo que Daniel dejó.

Ella trató de explicarle eso a Alejandro, pero él se enojó mucho. Le gritó que ella se quiere quedar con todo y no es cierto. Cristina quiere ayudar al señor, pero por el momento no puede por órdenes de la abogada.Además, el señor es una persona con una pensión y recibe dinero de la jubilación. Entonces, no está desamparado”.

“Lo que es un hecho es que esto apenas comienza y la guerra se pondrá dura, pues con sus acciones, Alejandro y su hermana se quedan sin el apoyo de la gente que tanto cuidó y quiso a Daniel. La señora Chapoy es evidente que ya no los respalda y sé que también el productor Gou, mejor amigo del conductor, no está de acuerdo con su proceder. Cristina lo único que ha hecho es cuidar el bien de su hija y es triste que Daniel haya muerto y que no haya dejado por escrito ante notario lo que quería que se hiciera, pero todo lo que hace Cristina es bajo ley”, finalizó.

¿Cuánto pudo dejar Daniel Bisogno de herencia?

Además de la casa del Pedregal, tenía una casa de descanso en Lomas de Cocoyoc, en Morelos.

Se dice que tenía un departamento que rentaba.

Tenía una sociedad con Alejandro Gou para montar espectáculos.

