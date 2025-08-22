Entrevista de Pati Chapoy con Ángela Aguilar ¿destapa infidelidad de Christian Nodal a Cazzu? Esto dijo

Una vieja entrevista de Ángela Aguilar con Pati Chapoy desató revuelo en redes sociales por una fuerte revelación que hizo la cantante a la conductora de ‘Ventaneando’. Las declaraciones de la esposa de Christian Nodal no pasaron desapercibidas en redes sociales. ¿Hizo una revelación sobre su posible romance con el sonorense, mientras todavía estaba con Cazzu?

En febrero 2024, Pati Chapoy entrevistó a Ángela Aguilar, plática en la que presentó su disco Boleros 2024 y reveló detalles que usuarios en redes sociales destacaron como que la famosa y Christian Nodal, supuestamente, tuvieron algo más que una amistad. Esto mucho antes de su polémico noviazgo, el cual comenzó en mayo de 2024.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Ángela Aguilar en su entrevista con Pati Chapoy sobre Christian Nodal?

Durante la charla con Pati Chapoy, Ángela Aguilar se sinceró sobre las canciones que marcaron su vida sentimental. En aquel momento confesó que “Contigo a la distancia” la conectaba profundamente con alguien especial de su juventud.

“Creo que ‘Contigo a la distancia’ fue la canción con la que más sentí. Me pasaba que estaba cantando ‘Piensa en mí’ en el estudio y tenía que parar porque me salían las lágrimas. Al igual que ‘Contigo a la distancia’”, reveló Ángela a Chapoy. Sin embargo, cuando la periodista le preguntó directamente a quién le recordaba la canción, la joven respondió entre risas:

“Ay no, señora, no le puedo contar todos mis secretos. Creo que mi primer amor fue a los 17 o 18, pero no le voy a decir”. Aunque en ese momento evitó decir un nombre, recientemente confirmó que dicho tema le recuerda a Christian Nodal, su esposo.

Pati Chapoy y Ángela Aguilar han sido duramente criticadas en redes sociales después de su entrevista. / Redes sociales.

Ángela Aguilar confirma que ‘Contigo a la distancia’ le recuerda a Christian Nodal, su esposo

La conexión entre Ángela Ánguilar y la canción volvió a quedar en evidencia en agosto de 2025, cuando la cantante ofreció dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Antes de interpretar el tema, confesó ante su público:

“Es de mis favoritas porque me recuerda mucho a mi esposo”.El comentario fue recibido con aplausos y reacciones en redes sociales, reforzando la idea de que “Contigo a la distancia” ha sido un símbolo de su relación desde hace años.

En redes varios internautas revivieron la entrevista de Pati Chapoy y confirmaron que dicho tema le recordaba, desde siempre, a Christian Nodal. Por esta razón, se incrementaron las teorías de usuarios de que Ángela Aguilar y el intérprete de ‘Botella tras botella’, supuestamente, habrían tenido interacciones amorosas desde tiempo atrás. Incluso, aparentemente, en el momento en el que sonorense estaba en una relación con Cazzu, la madre de su hija. ¿Será?

¿Qué dice la canción ‘Contigo a la distancia’ que Ángela Aguilar le recuerda a Christian Nodal?

La canción que Ángela Aguilar presume le recuerda a su marido dice lo siguiente:

No existe un momento del día

En que pueda apartarme de ti

El mundo parece distinto

Cuando no estás junto a mi

No hay bella melodía

En que no surjas tú

Ni yo quiero escucharla

Si no la escuchas tú.

Es que te has convertido

En parte de mi alma

Ya nada me consuela

Si no estás tú también

Más allá de tus labios

Del sol y las estrellas.

Contigo en la distancia

Amado mía, estoy

En parte de mi alma

Ya nada me consuela

Si no estás tú también

Más allá de tus labios

Del sol y las estrellas

Contigo en la distancia

Amada mío, estoy.

¿Cuándo inició el romance con Ángela Aguilar según Christian Nodal?

Por su parte, Christian Nodal ha sostenido que su historia con Ángela Aguilar comenzó el 14 de mayo de 2024, cuando tuvieron su primera cita formal.

En entrevista con Adela Micha, el intérprete de “Botella tras botella” confesó que sí hubo un acercamiento en 2020, en plena pandemia, aunque insistió en que no pasó de una amistad con coqueteos.

“En pandemia nosotros tuvimos algo bien bonito, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato, ella que cocinaba… y me enamoró por sangrona, como en la canción Dime cómo quieres”, contó el sonorense.

Sin embargo, aclaró que después dejaron de hablar y que no retomaron esa historia hasta el mes de mayo de 2014: “No volvimos a hablar más, hasta el 14 de mayo de 2024”.

