¿Christian Nodal borracho y burlón? El cantante lanza indirecta a Chicharito en pleno concierto

Christian Nodal generó controversia en su concierto en Lagos de Moreno tras lanzar un comentario que muchos tomaron como burla hacia ‘Chicharito’ Hernández. A esto se sumaron críticas por su supuesto estado de ebriedad, lo que desató una ola de memes y preocupación en redes. Nodal ya respondió con humor en Instagram ¿pero se disculpó? ¡Así fue el polémico momento!

Christian Nodal sube al escenario borracho / Especial

¿Qué dijo Christian Nodal durante el concierto en Lagos de Moreno, Jalisco del Chicharito?

La noche del 26 de julio, Christian Nodal ofreció un concierto en Lagos de Moreno, Jalisco, como parte de su gira Pa’l Cora Tour. Pero lo que debía ser una velada de música regional mexicana terminó convirtiéndose en un espectáculo viral por razones que poco tienen que ver con su talento vocal.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se ve al cantante sentado en el escenario, hablando con dificultad y lanzando frases que muchos calificaron como “extrañas”. Uno de esos momentos fue particularmente comentado: Nodal preguntó a un vendedor ambulante cuánto costaban las cervezas, y al escuchar que valían 60 pesos, respondió con una frase cargada de ironía. No mencionó al Chicharito, pero la frase de inmediato se relacionó con el futbolista.

“¿Cuánto cuestan las cervezas? ¿Sesenta vale cada cerveza? Interesante” Christian Nodal

Aunque a simple vista podría parecer una reacción trivial, para muchos fue una indirecta directa a Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien ha sido duramente criticado por sus polémicos videos sobre relaciones de pareja, roles de género y masculinidad, en los que repite constantemente esa misma palabra: interesante.

¿Christian Nodal se burló del Chicharito?

En sus recientes videos virales, Javier “Chicharito” Hernández generó controversia al afirmar que las mujeres están “erradicando la masculinidad” y que deberían “sostener el hogar” como parte de su “energía femenina”. Además, criticó a quienes ven las tareas domésticas como opresión, rematando con su ya famosa muletilla: “interesante”. Estas declaraciones fueron tachadas de misóginas y desataron una ola de críticas en redes sociales.

Por eso, cuando Nodal soltó ese “interesante” en pleno concierto, acompañado de una sonrisa pícara, las redes explotaron. Aunque el cantante no mencionó directamente al delantero, la coincidencia fue demasiado precisa para pasar desapercibida.

¿Fue una burla planeada? ¿Una simple casualidad? ¿O una forma de subirse a la tendencia? Lo cierto es que el momento se volvió viral y dividió opiniones entre los fans.

¿Estaba Christian Nodal borracho durante su show este 26 de julio de 2025 en Lagos de Moreno?

Además del supuesto dardo a Chicharito, por sus polémicos comentarios machistas, muchos usuarios en TikTok y X (antes Twitter) comenzaron a especular sobre el estado de Nodal durante el concierto. En varios clips se le ve con dificultad para hablar, con movimientos erráticos y frases sin mucho sentido.

Aunque no hay pruebas concluyentes de que estuviera ebrio, la percepción generalizada fue que algo no estaba bien. Y como suele pasar con los artistas de alto perfil, la polémica no tardó en escalar.

“Después del concierto regresé más destruido que ilusionado.”

“Ver a este muchacho así, tan buen cantante, es una tristeza.”

“Yo veo un desastre y deshago totalmente.”

No faltaron quienes lo defendieron, asegurando que fue parte del “flow relajado” del show. Pero la mayoría coincidió: algo no estaba bien. Y no era la afinación.

Christian Nodal borracho en Lagos de Moreno Jalisco / Captura de pantalla

¿Christian Nodal se disculpó tras las críticas por aparecer borracho en pleno concierto y lanzando indirectas?

Fiel a su estilo relajado y sin pelos en la lengua, Christian Nodal no ofreció una disculpa ni una aclaración directa. En cambio, publicó una historia en Instagram agradeciendo al público de Lagos de Moreno:

“La pasé muy bien, como se debe. Gracias por corear, por bailar y disfrutar como sólo ustedes saben. No les diré que me dejaron afónico y sin voz, sólo les diré que me dejaron esta voz rota y más sensual, los amo”. Christian Nodal

Con ese mensaje, el cantante evitó referirse a las acusaciones sobre su presunto estado de ebriedad, y tampoco mencionó la controversia con Chicharito.