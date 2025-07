Cazzu: ni despecho ni tiradera a Nodal; revela por qué no convirtió su ruptura en canción de venganza

Pese a que la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo en 2024, la cantante argentina se ha mantenido serena, sin escándalos ni canciones con indirectas. Ahora, en una reciente entrevista en YouTube, la artista explicó por qué eligió no lanzar una tiradera como muchos esperaban… y sus razones dejaron a más de uno con la boca abierta.

Lejos de alimentar el drama, Cazzu sorprendió al hablar de su ex con respeto y sin resentimiento, incluso después de que él confirmara su nueva relación con Ángela Aguilar poco tiempo después de la separación. En su conversación con Mario Pergolini para el programa Otro día perdido, la trapera dejó claro que su enfoque está en otra parte: su hija, su libertad y su regreso a los escenarios.

¿Por qué Cazzu no le hizo una canción de despecho a Christian Nodal?

Tras su separación de Christian Nodal, Cazzu lanzó varios temas como “La cueva” y “Con otra”, que muchos interpretaron como indirectas dirigidas a su ex. Las letras parecían tener nombre y apellido, según los fans, pero la artista ha desmentido en varias ocasiones que esas canciones fueran dedicadas.

Ahora, en una entrevista que ya circula en redes sociales, Mario Pergolini no se guardó nada y lanzó la pregunta que muchos se hacían: “¿Por qué no le hiciste una canción tipo ‘te odio, te detesto, si te agarro…’?”

A lo que Cazzu, entre risas y con total honestidad, respondió:

“No, boludo, no, porque no lo siento, aparte.” Cazzu

La artista de 31 años aseguró que no guarda odio ni rencor hacia Christian Nodal, a pesar de lo mediática que fue su ruptura. De hecho, aclaró que nunca pensó en componer una canción negativa sobre su expareja porque no tenía emociones negativas hacia él.

“Yo creo que no… o sea, como odio, no…” Cazzu

¿Qué piensa Cazzu sobre la nueva relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

Muchos esperaban una reacción explosiva por parte de Cazzu cuando Christian Nodal confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar, apenas semanas después del anuncio oficial de su separación en 2024. Sin embargo, la trapera fue tajante:

“La verdad que me parece bien que hayan hecho una vida” Cazzu

Estas palabras dejaron claro que Cazzu ha optado por seguir adelante sin que la señalen como “víctima”, y con una actitud comprensiva que incluso fue elogiada por Pergolini durante la entrevista.

¿Cómo vive Cazzu su nueva etapa tras la separación de Nodal?

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Cazzu reflexionó sobre su vida actual, una etapa marcada por el amor a su hija, su crecimiento personal y la libertad que ahora disfruta:

“A mí me encanta ser una persona libre… Sí, me obligaron, pero…”, dijo en tono irónico pero con convicción.

La maternidad, lejos de frenar su carrera, le dio un nuevo enfoque. La artista confesó que tuvo que poner en pausa sus presentaciones para dedicarse por completo a su embarazo y a los primeros meses de su hija. Pero ahora, con más energía que nunca, está lista para volver a los escenarios.

“Todavía no he salido de gira… Me quedé embarazada. Nació mi hija. Bueno, me separé y ahora recién estoy por salir a tocar de nuevo. Soy un peligro”, dijo entre risas, dejando en claro que está lista para retomar su carrera con fuerza renovada.

Aunque se alejó de los reflectores para priorizar su maternidad y sanar emocionalmente tras su separación, Cazzu confirmó que está de regreso. Aún no ha comenzado oficialmente una nueva gira, pero su entusiasmo por volver es evidente.