Nodal dice: “Se vienen días tristes” ¿Indirecta? tras lleno total de Cazzu en el Auditorio Nacional

El sold out que logró Cazzu para sus conciertos en octubre 2025 en el Auditorio Nacional no pasó desapercibido. La argentina agotó todas las entradas en la preventa para el show que tiene programado para el 14 de octubre del 2025, teniendo que abrir una segunda fecha.

Este éxito no solo fue celebrado por los fans también se usó como una especie de burla para el ex de la cantante, Christian Nodal, y su nueva esposa, Ángela Aguilar. Y es que, pese a las aclaraciones que se han hecho, muchos sostienen que el mexicano le fue infiel a la intérprete de ‘Nada’ con la llamada ‘Princesa del regional mexicano’.

Muchos usuarios fueron a las redes sociales de la nueva pareja y llenaron sus publicaciones con comentarios como “Team Cazzu” y “Cazzu, tu patrona”.

En medio de todo este escándalo, Nodal sorprendió a todos con un misterioso mensaje que no pasó desapercibido en internet.

Christian Nodal / IG: @cazzu / @nodal

Te podría interesar: Majo Aguilar responde Ángela Aguilar tras hablar de su distanciamiento y rivalidad; le manda fuerte mensaje

¿Qué mensaje dio Christian Nodal tras el lleno total de Cazzu en el Auditorio Nacional?

Hace algunas horas, Christian Nodal usó su cuenta de Instagram para colocar la siguiente frase: “Se vienen cosas tristes”.

Lejos de lo que se pudiera pensar, no fue un mensaje por el éxito de Cazzu en el Auditorio Nacional, sino el título de su nueva canción, en colaboración con el cantante Alfredo Olivas.

Y es que su colega no solo está etiquetado en el post, también, al parecer, aparece a lado de Christian Nodal, en un escenario blanco con humo. Todo indica que pronto sacará el videoclip oficial de esta tema, el cual forma parte de su nuevo disco ‘¿Quién + como yo?’

Pese a que, aparentemente, todo fue parte de la promoción de su nuevo proyecto, muchos siguen aprovechando sus publicaciones para restregarle el logro de Cazzu con comentarios como:



“A ver, sube una foto con tu hija”

“A mí no me engañas, ya sabemos lo que eres”

“Latinaje llenando el Auditorio Nacional”

“Cazzu es mejor que tú y tu esposa”

“Amooor jajaja”

“Cazzu, tu patrona”

“Latinaje”

Nodal / Redes sociales

No te pierdas: ¿Christian Nodal envío un cactus Belinda en 2024? Flores de ‘el Patrón’ destapa bomba

Fans critican a Nodal por su concierto en la Plaza de Toros México en marzo pasado vs los de Cazzu en el Auditorio Nacional

Los próximos conciertos de Cazzu en el Auditorio Nacional trajeron a colación el supuesto “fracaso” de Nodal en su presentación en la Plaza de Toros México hace unos meses. El cantante se presentó en ese recinto el pasado 14 de marzo. El recinto conocido como La México o La Monumental México alberga entre 41 y 50 mil personas. En cambio, el Auditorio Nacional tiene cabida para 100 mil.

Si bien Nodal logró llenar el lugar en una fecha de concierto en marzo, según los fans de Cazzu, solo lo consiguió después de que, horas antes, las entradas estuvieran en descuento y disponibles a meses sin intereses. En aquel entonces, muchos usuarios mostraron fotos que evidenciaban la baja venta de boletos previo a que se vendieran con descuento.

Esto también desató muchas críticas en contra del artista, asegurando que ahora México “apoya a Cazzu”, mientras que él y Ángela Aguilar no son del “agrado de la gente”.

¿Qué dice la letra de ‘Se vienen días tristes’, la nueva canción de Nodal?

‘Se vienen días tristes’, la nueva canción de Nodal, habla de un hombre que está sufriendo por una ruptura.

Esto dice la letra de este sencillo:

“Se vienen días tristes.

Para el golpe, ya me estoy mentalizando.

Cómo me irá a pegar, si ahorita ve cómo ando.

Perdón si lloro, es que estoy ensayando.

Tú vete tranquila, mi amor.

Aquí a ver cómo le hago yo.

Creí que nunca te iba a perder.

Sé que un te amo ya no te va a detener”, dice parte de la canción.

Mira: Belinda llena de regalos a hija de Nodal, mientras que él la abandona por Ángela Aguilar, reportan