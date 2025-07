Reguetonero de Puerto Rico se agarra a golpes con seguridad en festival en España: ¡Le cancelan el concierto!

Un famoso cantante puertorriqueño de trap y reggaetón protagonizó un altercado violento durante un festival en España, donde terminó a golpes con miembros del equipo de seguridad del evento. El incidente, captado por varios asistentes y ampliamente difundido en redes sociales, ha generado una ola de reacciones entre fanáticos y críticos de la industria musical, y ha puesto en duda la organización y el manejo de seguridad en espectáculos de gran escala.

¿Quién es el cantante de reggaetón que peleó durante un concierto en España?

Raúl Armando del Valle Robles, cuyo nombre artístico es ‘Luar la l’ es un cantante y compositor puertorriqueño de música urbana, especialmente reconocido en los géneros del trap y reggaetón. Comenzó a ganar notoriedad en la escena musical a finales de la década de 2010 gracias a su estilo crudo, letras callejeras y colaboraciones con artistas consolidados del género.

Su apodo “La L” hace referencia a la inicial de su nombre y se ha convertido en una marca distintiva dentro de su carrera artística. A lo largo de su trayectoria, Luar ha trabajado con artistas como Anuel AA, Eladio Carrión y Ñengo Flow, lo que le ha permitido expandir su audiencia tanto en Puerto Rico como a nivel internacional. Su música refleja vivencias personales, la realidad de los barrios y el estilo de vida del “under”, lo cual le ha ganado una base sólida de seguidores.

Luar La L / Redes sociales

¿Qué pasó con el cantante de reguetón ‘Luar La L’ y la pelea con personal de seguridad en el festival de España?

Según testigos y grabaciones compartidas por los asistentes, la pelea comenzó cuando ‘Luar La L’ intentó ingresar al área restringida del festival en el que se iba a presentar; ‘Puro Latino’ de Cádiz, España. Tras un retraso en su concierto de más de 10 minutos. La demora, según el propio artista, fue provocada por bloqueos en las calles de acceso y por indicaciones contradictorias por parte de la policía local, lo que lo obligó a llegar por una entrada trasera.

“Yo llegué al festival y había pasado un incidente que bloquearon las calles del acceso. No pudimos pasar. Por eso hay un video donde entro por la puerta de atrás... la policía de España no nos deja pasar, nos manda por atrás, nos atrasamos. Por culpa de eso llegué tarde como 12 o 13 minutos”, explicó el cantante en sus redes.

A su llegada, el personal de seguridad del evento reaccionó con hostilidad al intento del artista por ingresar sin seguir el protocolo regular. La tensión aumentó rápidamente y se tornó violenta cuando uno de los guardias, según Luar, lo tomó por la camisa para impedirle el paso. En ese momento comenzó un forcejeo que derivó en empujones y golpes entre ambos bandos, ante la mirada atónita del público.

Luar La L pelea / Redes sociales y canva

‘Luar La L’ da su versión de los hechos y arremete contra seguridad del festival español

Tras la pelea, el cantante ofreció su versión de los hechos a través de sus redes sociales. Afirmó que no aprueba lo ocurrido y que su intención siempre fue presentarse ante su público. “Qué pasa, la seguridad no me quería dejar pasar porque estaban los fanáticos, querían que me fuera, pero yo quería cumplir con ellos”, declaró en un video.

“Ahí se ven los videos, estaba con los fanáticos, sale el hombre ese supuestamente de seguridad que se puso guapo, nos para, nos quería correr (…) el hombre me agarra por la camisa, que a la mala, fue cuando pasó todo”.

‘Luar La L’ enfatizó que su comportamiento fue una reacción al trato agresivo que recibió y aseguró que no se siente orgulloso del episodio. Aunque logró entrar finalmente tras saltar una reja junto a su equipo, el caos generado impidió que la presentación oficial se llevara a cabo.

Público en el festival Vive latino / Instagram: @TertuliaFest



¿Qué dijo el Festival ‘Puro latino’ de España ante la pelea de ‘Luar La L’ con seguridad?

Críticos han señalado que, más allá de las circunstancias particulares, la organización del festival debería ofrecer una explicación clara sobre el manejo del incidente y las medidas adoptadas para evitar que situaciones similares se repitan.

Por su parte, fanáticos del artista expresaron su decepción por la cancelación de su show, aunque muchos lo defendieron, argumentando que simplemente trataba de cumplir con su compromiso.

Hasta el momento, ni los organizadores del festival ni las autoridades locales han emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones o investigaciones derivadas del altercado.

