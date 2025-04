Reguetonero de 39 años, Arcángel, enciende alarmas al revelar su cirugía de corazón abierto

La industria del reggaetón quedó impactado luego de que Arcángel, uno de los exponentes más representativos del género urbano que recientemente realizó un lujoso regalo a su nieto ¡un biberón de oro de 14 quilates! publicara una imagen desde el hospital tras someterse a una delicada cirugía a corazón abierto.

El artista de 39 años compartió con sus más de 12 millones de seguidores una fotografía en la que se le puede ver en recuperación, con el pecho vendado y visiblemente afectado, acompañado de un mensaje que no tardó en volverse viral.

“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más grande que Dios y la vida me han puesto, tengo un corazón enfermo y malherido que a pesar de todo se rehúsa a dejar de latir. Nuevamente, el gran soberano señor me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal”, escribió Arcángel en su cuenta de Instagram.

Aunque el cantante no ofreció detalles específicos sobre las causas exactas de la operación, la imagen y su mensaje dejaron claro que se trata de un episodio complicado a nivel físico, mental y emocional.

¿Cuál es el estado de salud actual de Arcángel tras su operación?

A pesar de la gravedad de la intervención, el intérprete de temas como ‘Me prefieres a mí’ ha demostrado que si su fe lo respalda eso le basta para salir avante.

En otro mensaje incluido en la misma publicación, el cantante reveló que incluso terminó su nuevo álbum durante la etapa más difícil de su recuperación, destacando su compromiso con la música y con su crecimiento personal.

“Terminé un álbum en la etapa más difícil de mi recuperación. Duele, molesta, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargará por el resto de mi vida”, expresó el reggaetonero.

Además, su fe en Dios se ha convertido en su pilar fundamental para superar este nuevo reto. Arcángel dejó claro que no piensa rendirse: “Estoy listo y más que preparado para el próximo reto que Él decida ponerme”.

¿Canceló conciertos Arcángel tras su cirugía?

Contra todo pronóstico, Arcángel confirmó que no piensa suspender sus compromisos musicales. En la misma publicación donde habló de su cirugía, anunció que el show previsto para el viernes 19 de abril en Guatemala se mantiene en pie. El cantante aseguró que tanto su cardiólogo como su cirujano le dieron luz verde para regresar a los escenarios, lo que convirtió ese evento en uno de los más esperados por sus seguidores.

“¡A mis fanáticos de Guatemala no se asusten! Mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente este próximo 19 de abril en su país y cantar junto a ustedes”, explicó con entusiasmo.

Asimismo, reveló que después de Guatemala, se presentará en Puerto Rico durante el @portobellofest en La Perla, un sitio muy especial para él. “Celebrando con todo el mundo que sigo vivo y más fuerte que nunca”, añadió en su mensaje, que ya se considera uno de los más emotivos en su carrera.

Arcángel se llena de apoyo de sus fans y colegas como Ozuna, Noriel, Rauw Alejandro ¡y hasta Ricky Martin!

El mensaje de Arcángel provocó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Cientos de fans dejaron comentarios de aliento, y también algunos colegas del género urbano, como Rauw Alejandro, se sumaron con palabras de ánimo para su pronta recuperación.