Arcángel arremete contra Anuel AA y lo critica por ser un padre ausente: “¡Paga pensión, cab...!”

En los últimos años, la carrera de Anuel AA ha crecido como uno de los exponentes urbanos más conocidos en el mundo del reguetón. Sin embargo, sus logros profesionales contrastan con una realidad personal marcada por la controversia. Dos de las madres de sus hijos han denunciado públicamente que el artista boricua no cumple con sus responsabilidades como padre, especialmente en lo que respecta a la pensión alimentaria.

Esta situación se intensificó cuando Arcángel, otro influyente cantante del género, decidió intervenir y criticar abiertamente a Anuel por su comportamiento. Arcángel le recordó que “la grandeza no estriba en lujos ni riquezas, sino en no abandonar a los suyos”. Esta declaración señala una de las críticas más recurrentes contra Anuel AA: su supuesta falta de compromiso con sus hijos.

¿Por qué Arcángel y Anuel AA no se llevan bien?

En 2019, Arcángel y Anuel AA mantenían una buena relación, colaborando incluso en el éxito musical ‘Tú no amas’, junto con Karol G. Sin embargo, la amistad entre ambos artistas se deterioró tras una serie de conflictos. Uno de los detonantes fue la mala relación entre Anuel y Frabian Eli, el mánager y cuñado de Arcángel. La situación escaló aún más cuando Anuel mencionó en una de sus canciones el fallecimiento del hermano de Arcángel, un hecho que le resultó sumamente doloroso.

Yailín expone a Anuel AA como padre ausente que no mantiene a su hija

El conflicto se reavivó recientemente cuando Yailín, La más viral, madre de la hija menor de Anuel,, denunció que el cantante no participa en la crianza ni cumple con la pensión alimentaria. La influencer fue contundente al declarar: “Mucha cadena, mucha vaina y la manutención de tu hija ¿para cuándo? Qué vergüenza; el más gángster de las redes y no mantiene a su hija. Eso no es de gángster”.

Además, Yailín amenazó con revelar más secretos de Anuel si él no autoriza que su hija pueda viajar al extranjero. Esta declaración aumentó el revuelo en las redes sociales, donde miles de seguidores tomaron partido en esta disputa.

Yailin exhibe a Anuel / Instagram /Captura de pantalla

Arcángel lanza una crítica sin filtros a Anuel AA

En respuesta a estas acusaciones, Arcángel también decidió enviar un mensaje directo a Anuel AA, utilizando un tono crítico y sarcástico. Aunque no mencionó su nombre de manera explícita, recurrió a una de las frases más representativas de Anuel: “Real hasta la muerte”. Arcángel escribió:

“¡Paga pensión, cabr0n! Sé buen padre antes de querer ser bandido. ‘Ranuel Sapotoro’, ser atento y responsable con tus hijos, eso sí te hace real hasta la muerte, analfabeta, hijo de p*ta”. Arcángel

Arcangel arremete contra Anuel AA / Instagram: @arcangel

El silencio de Anuel AA ante el escándalo

Por el momento, Anuel AA no ha respondido a las acusaciones ni a los comentarios de su ex pareja o de Arcángel. Sin embargo, los fans están acostumbrados a que el boricua no evade las polémicas por mucho tiempo, por lo que se espera que eventualmente se pronuncie al respecto.

Actualmente, Anuel AA es padre de tres hijos y tiene una cuarta en camino con su pareja actual, Laury Saavedra. La falta de responsabilidad en su rol como padre ha puesto en duda su imagen pública y ha desencadenado una ola de críticas.

Este episodio no solo expone las tensiones personales entre dos figuras importantes del reguetón, sino que también refleja cómo las controversias familiares pueden afectar la percepción pública de los artistas. La discusión está lejos de terminar, y todos están a la espera del próximo movimiento de Anuel AA.

