Conoce a los jóvenes clasificados del concurso “México canta por la paz y contra las adicciones”

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, ha lanzado un innovador micrositio en la plataforma mexicocanta.gob.mx/participantes, donde ahora puedes conocer a los 365 jóvenes que lograron clasificar en el concurso binacional “México canta por la paz y contra las adicciones”. Este evento busca impulsar una narrativa musical que promueva la paz y la salud mental, alejándose de las ideas negativas asociadas con la violencia y consumo de sustancias.

De un total de 15,115 proyectos evaluados, solo 320 provenientes de distintos estados de México y 45 de Estados Unidos lograron avanzar en esta fase del concurso, que promueve la creatividad y la expresión juvenil en momentos en que la cultura popular muchas veces enaltece estilos de vida controvertidos.

La Secretaría de Cultura anunció que en las próximas semanas se dará a conocer los 48 semifinalistas que pasarán a la siguiente fase en vivo, para impulsar el talento musical de las nuevas generaciones.

El concurso “México canta por la paz y contra las adicciones” también busca fortalecer los valores sociales y ofrecer una alternativa artística que fomente la creatividad y la resiliencia entre los jóvenes. La iniciativa ha recibido el apoyo de diversos sectores culturales y académicos, quienes ven en esta plataforma una oportunidad para promover mensajes positivos y prevenir conductas de riesgo a través de la música. Además, el proceso de evaluación contó con la participación de expertos en el ámbito cultural, garantizando la transparencia y calidad en la selección de los proyectos. La siguiente etapa del concurso promete seguir siendo un espacio de expresión artística y compromiso social para los jóvenes participantes.

Un concurso con impacto social y respaldo de reconocidas figuras de la música mexicana

Este concurso binacional tiene como principal objetivo crear nuevas narrativas a través de la música, promoviendo valores positivos y una cultura de paz. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de ofrecer alternativas creativas a la juventud mexicana, particularmente en un contexto donde la televisión y otros medios han mostrado modelos negativos.

“¿Qué buscamos nosotros? A través de mecanismos como México Canta, promover una cultura distinta en el país, durante todo este tiempo de la guerra contra el narco y también durante la época de Peña Nieto, que en realidad siguió la misma política prácticamente, al mismo tiempo salían series televisivas enalteciendo a los grandes delincuentes, como si eso fuera el mejor estilo de vida para un joven mexicano, eso no, y no vamos a censurar, no se trata de censurar y que eso no salga. Nosotros no pensamos que la prohibición en este caso sea la mejor opción, sino promover otras visiones a través de la música, en este caso”, comentó la Presidenta en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El jurado, compuesto por prestigiosas personalidades del mundo musical y cultural, está conformado por reconocidos artistas como Regina Orozco, América Sierra y A.B. Quintanilla, entre otros. Además, cuenta con la participación de invitados especiales, incluyendo a Vivir Quintana, Fernando Rivera Calderón y Mario Domm, quienes aportan su experiencia y compromiso para potenciar el talento juvenil.

Este concurso reafirma el compromiso del Gobierno Mexicano de fortalecer la cultura y promover el cambio social a través del arte. ¡No te pierdas la oportunidad de conocer a estos talentosos jóvenes y su sorprendente creatividad en el micrositio oficial!

