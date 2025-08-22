Se cumple otra vez la ‘Regla de 3': mueren tres famosos de la música mexicana en la misma semana

Durante la tercera semana de agosto, la música mexicana vivió una de sus jornadas más oscuras. En tan solo unos días, tres figuras de distintos géneros encontraron la muerte, cumpliendo lo que muchos llaman la “regla de 3”: una creencia popular que asegura que cuando un famoso muere, otros dos lo seguirán en poco tiempo. Esta vez, la tragedia tocó al regional mexicano, al rock y a la cumbia, dejando una herida profunda en el corazón de sus seguidores.

Regla de tres / Pixabay

¿Qué significa la “regla de 3” en la farándula mexicana?

En el mundo del espectáculo existe una creencia que inquieta a muchos: la llamada “regla de 3”. Según esta idea popular, cuando un artista muere, otros dos fallecimientos de figuras públicas ocurren en los días siguientes. Aunque para algunos es simple coincidencia, esta teoría se reforzó una vez más durante la tercera semana de agosto, cuando tres músicos de gran trayectoria perdieron la vida en cuestión de días.

Entre el 19 y el 22 de agosto, los escenarios de la música mexicana quedaron en silencio con las partidas de artistas que marcaron generaciones. Lo más impactante es que pertenecían a géneros muy distintos: el regional mexicano, el rock y la cumbia. Este fenómeno no tardó en generar conversación en redes sociales, donde miles de fans recordaron a las tres figuras y lamentaron la coincidencia de sus muertes.

Tres muertes en tres días: ¿coincidencia o patrón que se repite en el mundo del espectáculo?

¿Quiénes son los famosos que hicieron cumplir la regla de tres este agosto de 2025?

Ernesto Barajas de Enigma norteño

La primera noticia que conmocionó al público llegó el martes 19 de agosto. Ese día se reportó el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista y fundador de la agrupación Enigma norteño. El intérprete de 38 años perdió la vida en un supuesto ataque armado ocurrido en una pensión de autos en Zapopan, Jalisco.

Se reportó que el crimen, supuestamente, dejó como saldo dos víctimas mortales, entre ellas Barajas, y una persona herida. La noticia corrió rápidamente por medios nacionales e internacionales, generando indignación y tristeza en la industria del regional mexicano.

Su voz, que había encabezado éxitos dentro del género, se apagó de manera violenta, dejando a sus seguidores en duelo y a las autoridades con una investigación abierta para esclarecer el ataque.

Xava Drago, vocalista de Coda

Dos días después, el pasado jueves 21 de agosto, se confirmó otra pérdida dolorosa para la música mexicana. El rock se vistió de luto con la muerte de Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, vocalista de la banda Coda.

A través de un comunicado, sus compañeros de grupo expresaron el profundo dolor por la partida del cantante, de 56 años, destacando que su legado permanecerá vivo en los escenarios y en la memoria de quienes lo admiraron.

Drago falleció tras una larga batalla contra el cáncer de estómago que le fue diagnosticado en 2023. Apenas semanas antes había compartido que los médicos ya no podían hacer nada más por su salud. Finalmente, su inconfundible voz se apagó el 21 de agosto, marcando un antes y un después en la historia del rock nacional.

Nayeli, “la Reina de la cumbia”

La tercera noticia llegó pocas horas después, cuando las agrupaciones Merenglass y Grupo Aroma informaron con pesar la muerte de Nayeli, conocida artísticamente como “La Reina de la Cumbia”.

Aunque las causas de su fallecimiento aún no han sido reveladas, el anuncio tomó por sorpresa a la comunidad musical. En redes sociales, distintos grupos del género tropical lamentaron la partida de la cantante y recordaron su gran talento en los escenarios.

Los fans tampoco tardaron en pronunciarse, llenando de mensajes emotivos y fotografías antiguas sus perfiles, despidiéndose de una intérprete que dejó huella en la cumbia mexicana.