Muere Ernesto Barajas: Esto dice el último mensaje entre el vocalista de Enigma norteño y su esposa

El mundo del regional mexicano está de luto. El asesinato de Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma norteño, ha dejado una profunda herida entre sus seguidores, colegas y seres queridos. El crimen ocurrió dentro de una pensión para autos en Zapopan, Jalisco, y aunque las autoridades ya investigan el caso, aún no hay detenidos ni se ha esclarecido el móvil del ataque. En medio del dolor, ha salido a la luz uno de los últimos mensajes que el cantante recibió de su esposa, Alexis Sillas ¿fue una despedida? ¿Él presentía su muerte?

La esposa de Ernesto Barajas, Alexis Sillas, reapareció en el lugar donde fue asesinado el vocalista de Enigma Norteño en Zapopan, Jalisco.

¿Cuál fue el último mensaje que Ernesto Barajas recibió de su esposa Alexis Sillas antes de ser asesinado?

Apenas han pasado unos días desde la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma norteño y el dolor sigue latente entre quienes lo amaban. En medio del luto, ha resurgido un momento íntimo que hoy adquiere un peso especial: uno de los últimos mensajes que el vocalista de Enigma norteño intercambió con su esposa, Alexis Sillas. Fue en Instagram, donde ambos solían compartir pedacitos de su vida, que se dio esta interacción que ahora se lee con el corazón apretado.

Alexis Sillas había publicado unas fotos junto a su hija, imágenes llenas de ternura que capturaban la cotidianidad de una familia. Ernesto Barajas, como tantas veces, apareció en los comentarios con una frase breve pero poderosa: “Mi mundo”. En respuesta, Alexis Sillas escribió algo que hoy retumba con fuerza entre quienes siguen esta historia: “Nuestro héroe”.

Esta interacción, que pasó desapercibida en su momento, hoy le da un peso especial y las redes ya se han encargado de hacerlo viral.

¿Alexis Sillas, esposa de Ernesto Barajas, estuvo en el lugar donde lo asesinaron el 19 de agosto de 2025?

En medio del caos que generó la muerte de Ernesto Barajas, comenzaron a circular versiones que aseguraban que su esposa, Alexis Sillas, también había resultado herida en el ataque. La noticia corrió como pólvora en redes sociales, alimentando la incertidumbre y el morbo. Algunos medios incluso afirmaron que ella estaba presente en el momento del crimen, lo que intensificó la preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, esa versión fue desmentida por la periodista Atzhiri Cárdenas, corresponsal de Despierta América, quien aclaró que la persona lesionada fue una joven de 18 años que trabajaba en el establecimiento donde ocurrió el ataque.

La influencer de espectáculos Chamonic compartió un video que rápidamente se volvió viral. En él se ve a Alexis Sillas llegando al lugar del asesinato, visiblemente afectada, con el rostro desencajado y rodeada por personas que intentaban consolarla. Su aparición pública desmintió los rumores de que había estado presente durante el ataque.

Hasta el momento, no hay personas detenida. La comunidad del regional mexicano ha exigido justicia, mientras los fans de Enigma norteño recuerdan a Ernesto como una de las voces más potentes del género.

¿Quién es Alexis Sillas, la influencer y esposa de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma norteño?

Alexis Sillas, esposa del vocalista de Enigma norteño, Ernesto Barajas, es originaria de Los Mochis, Sinaloa. Es emprendedora, influencer y madre de dos hijos. En redes sociales se le conoce como @ebasjr, un acrónimo que combina las iniciales de su esposo, su nombre y el de su hija.

Estudió Administración de Empresas, cosmetología y cosmiatría, y fundó “Alta Bazar”, una tienda en línea especializada en artículos de lujo. Su historia de amor con Ernesto comenzó en un vuelo cuando ella tenía 19 años. Se casaron tres años después y desde entonces compartieron su vida en redes sociales, mostrando tanto los momentos felices como los desafíos de estar casada con un músico en constante gira.

En entrevistas y pódcasts, Alexis ha hablado sobre lo difícil que puede ser mantener una relación en medio del ritmo frenético de la industria musical, pero también sobre el amor profundo que los unía. Hoy, ese amor se refleja en los mensajes que compartieron y que ahora se leen con nostalgia.