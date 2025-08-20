¿Ernesto Barajas, vocalista de Enigma norteño, presentía su muerte? Este fue su último mensaje

El regional mexicano se viste de luto ante la trágica muerte del cantante Ernesto Barajas, vocalista del grupo ‘Enigma norteño’, a los 38 años. Según reportes, el cantante fue asesinado en Guadalajara por un presunto ajuste de cuentas. En medio de todo esto, se comparte su último mensaje en redes sociales. ¿Presentía su final?

¿Cómo murió Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’?

La cuenta especializada en espectáculos ‘Chamonic3’ dio a conocer este 19 de agosto que Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’, fue víctima de un ataque armado en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan.

Chamonic informó que el cantante, supuestamente, iba en compañía de un hombre y una mujer cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta, presuntamente, le dispararon en múltiples ocasiones. El artista y uno de sus acompañantes habría muerto en el lugar.

Según lo informado por la influencer de espectáculos, Ernesto y su familia se habían mudado recientemente a Guadalajara tras haber recibido amenazas en Culiacán, Sinaloa.

“Segun me dicen, esto sucedió en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan. Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a una pensión de vehículos ubicada sobre la calle Francisco I. Madero al cruce con Arenales y dispararon en contra de dos hombres y una mujer. Ernesto murió y uno de sus acompañantes”, reportó Chamonic.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado ante este suceso. Sin embargo, se especula en redes que todo ocurrió a causa de un presunto ajuste de cuentas.

¿Cuál fue el último mensaje de Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’, quien murió a tiros?

Las razones por las que, supuestamente, asesinaron a Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’, continúan siendo un misterio, al menos de manera oficial. En tanto que su último mensaje en redes sociales dio mucho de qué hablar.

Y es que el artista, a través de Instagram, le dedicó un emotivo mensaje a uno de sus amigos por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, compadre @adanenigmaoficial Ya sabe que lo aprecio mucho y lo respeto musicalmente porque es cab… Pásela bien perron, viejo ver… jijuelacjingada” Ernesto Barajas

En otro de sus posts, se dijo muy feliz por los proyectos que se venían a futuro, así como por la celebración de su cumpleaños. Tras su deceso, estos mensajes tomaron relevancia entre usuarios, pues, para muchos, darían a entender que el artista tenía una vida tranquila y nunca se imaginó el ataque en su contra.

Las publicaciones de la celebridad se han llenado de mensajes de fans lamentando lo ocurrido y exigiendo justicia por su muerte. Hasta ahora, la familia no ha emitido comentarios.

¿Quién fue Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’?

Ernesto Barajas es un cantante de regional mexicano, originario de Culiacán, Sinaloa, que fundó la agrupación ‘Enigma norteño’ en 2004. Tenía 38 años al momento de muerte.

A lo largo de los años, su banda fue adquiriendo más notoriedad tanto en México como en Estados Unidos, logrando posicionarse como una de las más importantes del género. También han colaborado con grandes bandas como Fuerza regida y Grupo firme. Algunos de sus éxitos más reconocidos son:

Quemándose un gallito

Hello Kitty

Háganse a un lado

No estoy perdiendo nada

Álbum JGL

El deportivo

Hasta donde se sabe, estaba casado con Alexis Sillas, con quien tuvo dos hijos.

