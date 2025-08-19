Santa Fe Klan anuncia inesperada muerte; el rapero despide con emotivo mensaje a importante ser querido

El reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan anunció públicamente la muerte de un querido integrante de su familia. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un sentido mensaje que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores. La noticia llegó tan solo a unos pocos días de haber protagonizado una acalorada discusión con el también rapero Dharius en los camerinos del festival Dale Mixx. ¿Qué sucedió exactamente?

Santa Fe Klan: ¿Quién de su familia murió el 18 de agosto del 2025?

La noche del lunes, Santa Fe Klan (cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada) publicó una historia en Instagram que alarmó a sus seguidores: una imagen de un moño negro, una vela encendida y el texto “En paz descanse”. Minutos más tarde, confirmó la lastimosa muerte de su abuelita con un video y un mensaje de despedida:

“En paz descansa abuelita. Te extrañaremos mucho toda la familia. Cuídame mucho a donde vaya de todo lo malo. Le mando un abrazo a todos mis primos, tíos y a toda mi familia” Santa Fe Klan, vía IG

La historia fue rápidamente inundada por comentarios de apoyo, tanto de fanáticos como de colegas del medio musical.

¿Por qué Santa Fe Klan se peleó con el rapero Dharius en el festival Dale Mixx?

El duelo de Santa Fe Klan se presentó luego de que protagonizó con un tenso altercado con el rapero Dharius, originario de Monterrey, durante el festival Dale Mixx. El incidente ocurrió el sábado 16 de agosto y fue documentado en redes sociales por el primero antes mencionado, quien subió un video en el que se observa una confrontación verbal y física entre ambos artistas.

En las imágenes se ve a Santa Fe Klan siendo detenido por su equipo de seguridad, mientras lanza una advertencia:

“Va a valer ver...”, dijo visiblemente molesto mientras era alejado del lugar. Dharius respondió en sus redes con un largo mensaje en el que calificó a Santa Fe Klan como “alucinado” y sugirió que el éxito reciente del guanajuatense le había hecho perder el piso.

El enfrentamiento se habría originado tras el lanzamiento del sencillo “ALV todos”, una canción polémica que algunos consideran una indirecta a otros exponentes del género.

¿Cómo inició la enemistad entre Santa Fe Klan con Gera MX?

Cabe recordar que no es la primera vez que Santa Fe Klan enfrenta conflictos con otros artistas. Meses atrás, tuvo otro desencuentro público con Gera MX, famoso rapero mexicano, lo que ha evidenciado conflictos al interior del rap mexicano.

El supuesto conflicto entre Santa Fe Klan y Gera MX tuvo su origen en un incidente ocurrido durante una fiesta organizada por Spotify. Aunque, en un principio, ambos artistas negaron tener diferencias, la situación se tensó después de que Gera MX lanzara un tema con posibles indirectas hacia Santa Fe Klan.

En un video de TikTok, se insinuó que, durante dicha fiesta, un miembro del equipo de Gera MX habría sido amenazado con un arma. Además, en una entrevista publicada en YouTube, Gera MX mencionó que una persona cercana a él había sido víctima de una traición. Sin embargo, nunca hizo mención directa a Santa Fe Klan.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan

Actualmente, tiene 25 años.

Su debut profesional fue en 2017, con los álbumes ‘Por costumbre’ y ‘Seguimos radicando’.

Su éxito más representativo ha sido ‘Por mi México’, en colaboración con Lefty SM .

. A lo largo de su carrera, ha trabajado con grandes artistas como Banda MS, Grupo Firme y Panteón Rococó, entre otros.

En 2022, nació su primer y, hasta ahora, único hijo, producto de su relación con su exnovia, Maya Nazor.

En su momento, se especuló que tenía un romance con Karely Ruíz.

