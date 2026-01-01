Actor que interpretó al ‘Grinch’ en su versión pequeña... ¡tuvo un trágico final! Así murió

La película El Grinch se ha consolidado como un clásico decembrino alrededor del mundo. Año tras año, millones de personas la vuelven a ver como parte de su tradición navideña. Sin embargo, detrás de esta historia llena de magia y humor existe un capítulo poco conocido y profundamente conmovedor: la corta y difícil vida de Josh Ryan Evans, el actor que dio vida a la versión infantil del Grinch y que murió apenas dos años después del estreno.

¿Qué enfermedad tuvo Josh Ryan Evans, actor que dio vida al Grinch “niño”?

Aunque no es una enfermedad, Josh Ryan Evans nació con acondroplasia, una forma de enanismo que altera el desarrollo óseo y cartilaginoso, el cual es considerada una condición médica. A pesar de tener 18 años al momento del rodaje, su estatura (apenas 97 centímetros) y rasgos físicos le permitieron encarnar al pequeño y gruñón habitante de Villaquién.

En el año 2000, Evans obtuvo el papel que marcaría su carrera: la versión infantil del ‘Grinch’ en la película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey.

Para interpretar al personaje, el joven actor tuvo que soportar largas sesiones de maquillaje y prótesis, un desafío físico considerable en su condición. No obstante, su compromiso y entrega fueron tan notables que el propio director destacó su influencia en la película.

¿De qué murió Josh Ryan Evans, actor que dio vida al Grinch en su versión pequeña?

La condición de enanismo, sin embargo, no fue su único desafío. Desde temprana edad, Josh Ryan Evans enfrentó severos problemas cardíacos congénitos que lo llevaron a someterse a múltiples cirugías.

A pesar de sus logros y del prometedor camino artístico que estaba construyendo, la salud de Josh Ryan Evans seguía deteriorándose. El 5 de agosto de 2002, mientras se sometía a una cirugía cardíaca en un hospital de San Diego, falleció a los 20 años .

La noticia conmocionó a sus compañeros de la industria y al público. Sin embargo, una coincidencia aumentó el impacto emocional de su partida: ese mismo día, NBC emitió un episodio de la serie Passions, donde Evans interpretaba al tierno muñeco Timmy.

En ese capítulo, su personaje también moría y donaba su corazón, un paralelo inesperado que muchos consideraron casi profético.

¿Quién fue Joshua Ryan Evans y cuál fue su trayectoria?

Desde muy pequeño sintió una fuerte inclinación por la actuación. Gracias a su estatura y a su particular tono de voz, pudo dar vida a personajes infantiles incluso durante su adolescencia, lo que despertó el interés de distintos directores y productores. Muy pronto comenzó a aparecer en anuncios y en programas de televisión, donde destacó por su espontaneidad frente a las cámaras.

Su papel más famoso llegó con la popular telenovela estadounidense Passions de NBC, en la que interpretó a Timmy, un muñeco que cobra vida.

Este personaje se ganó al público por su dulzura, su humor y su estilo único. Su participación en Passions le brindó varias nominaciones y reconocimientos, incluyendo el Young Artist Award y el Soap Opera Digest Award.

Además de su trabajo en Passions, Joshua formó parte de diversas series y películas, entre ellas:



Ally McBeal ,

, 7th Heaven ,

, Polly (producción de Disney) y,

(producción de Disney) y, Baby Geniuses, donde interpretó a un bebé mediante técnicas de captura de movimiento y doblaje.

