Muere el exparticipante de La voz México, Leo Rosas; Yahir, líder de equipo, lo despide con emotivo mensaje

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Leo Rosas, un cantante que alcanzó proyección internacional gracias a su participación en La voz México en el 2019. Colegas, amigos y seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de despedida, recordando no solo su potente voz, sino también su calidad humana, uno de ellos fue Yahir, quien lo lideró en su camino durante el programa. ¿Qué escribió?

¿Cómo anunciaron la muerte del cantante Leo Rosas?

Leo Rosas murió este domingo 15 de febrero de 2026 a los 27 años, según los primeros reportes. La información ha dejado una profunda conmoción tanto en Bolivia (país del que era originario) como en México, lugares donde consolidó una base sólida de seguidores.

Rosas, quien era de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se dio a conocer en 2019 al formar parte del equipo de Yahir dentro del popular reality musical.

Aunque el rumor comenzó a circular primero en redes sociales, fueron después medios bolivianos los que confirmaron la información. Uno de los medios que reveló la noticia fue ATB Digital.

Te puede interesar: Muere cantante de La voz tras ser diagnosticado con cáncer terminal; su familia, destrozada, lo anuncia

Leo Rosas, cantante boliviano fallecido / Redes sociales

¿Cómo fue la despedida que Yahir le dedicó al fallecido cantante, Leo Rosas?

El paso de Leo Rosas por La voz México marcó un antes y un después en su carrera. Desde su audición logró que los cuatro coaches voltearan su silla: Belinda, Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Yahir. Finalmente decidió integrarse al equipo del intérprete sonorense, con quien desarrolló una relación cercana tanto profesional como personal.

Aunque el segundo lugar fue el resultado oficial, Yahir expresó en diversas ocasiones que, para él, Leo había sido el auténtico triunfador. Tras concluir el programa, el cantante mexicano continuó impulsando su carrera, invitándolo a compartir escenario en algunos de sus conciertos y brindándole respaldo en sus nuevos proyectos musicales.

Yahir y su hijo Tristán / Instagram

Uno de los tantos mensajes que colegas del ámbito le dedicaron a Rosas, tras su muerte, fue el de Yahir, quien de manera conmovedora recordó su talento como artista y mandó un mensaje a su familia:

No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz. Yahir

Lee: Muere cantante de “La voz” tras mordida de serpiente: ¡Fue atacada mientras dormía! “No podía hablar”

Yahir se despide del cantante Leo Rosas / IG: yahirmusic, redes sociales y canva

¿Cuál fue la trayectoria de Leo Rosas en la música?

Tras su participación en el programa, Leo Rosas mantuvo una carrera activa. El intérprete boliviano desarrolló una carrera enfocada principalmente en la balada romántica y el pop latino.

A lo largo de su trayectoria, Rosas hizo covers que tuvieron éxito y que le ayudaron a acrecentar su número de seguidores. “ Perdona si te digo ” fue una de sus interpretaciones más conocidas, realizó presentaciones en Bolivia, México y otros países de Latinoamérica.

Su proyecto más reciente fue la gira “Homenaje a los Grandes”, un espectáculo conmemorativo por los 200 años de Bolivia, en el que interpretaba temas emblemáticos de figuras como Luis Miguel, Roberto Carlos y Armando Manzanero.

Tal vez te interese: Muere el vocalista y fundador de icónica banda de rock, a los 47 años, tras batalla contra cáncer en etapa 4