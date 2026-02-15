Filtran FOTO de James Van Der Beek en su lecho de muerte, famoso actor de Hollywood lo acompañó minutos antes

La industria del entretenimiento continúa de luto tras la muerte de James Van Der Beek, recordado por su papel en la serie juvenil Dawson’s Creek. El actor falleció el pasado 11 de febrero a los 48 años. La noticia, confirmada por su esposa Kimberly, provocó una ola de reacciones en Hollywood y entre sus seguidores, quienes no tardaron en rendirle homenaje. Ante esto, un actor compartió una foto de los últimos días de James, te mostramos cómo lucía.

James Van Der Beek / IMDB

¿De qué murió James Van der Breek, actor de la serie Dawson’s Creek?

Si bien las autoridades no hablaron oficialmente sobre la causa de su fallecimiento, era de conocimiento público que James Van Der Beek enfrentaba cáncer colorrectal, diagnóstico que él mismo dio a conocer en noviembre de 2024.

A partir de ese momento, el actor optó por no ocultar su situación. Van Der Breek recurrió a sus redes sociales y a distintas apariciones para compartir su experiencia con la enfermedad: los tratamientos médicos, las recaídas emocionales y las dificultades físicas que atravesó durante el proceso.

En distintas entrevistas y publicaciones, Van Der Beek confesó lo complejo que fue asimilar la noticia. No solo debía hacer frente a un diagnóstico devastador, sino también a la incertidumbre sobre su porvenir profesional y, sobre todo, al impacto que la enfermedad tendría en su esposa e hijos.

Últimas palabras de James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’ / Redes sociales

¿Cuál es la foto filtrada del actor James Van Der Breek, antes de morir?

Una fotografía fue publicada recientemente por Alfonso Ribeiro, en la que se ve acompañado por Kimberly Van Der Beek. En dicha imagen está el presentador sosteniendo con cariño la cabeza del actor James Van Der Breek, quien aparece recostado en una cama de hospital con un gorro puesto.

Aunque muchos desconocían la profundidad de su relación, trascendió que su amistad se fortaleció en 2019, cuando Van Der Beek participó en la temporada 28 de Dancing with the stars, programa que Ribeiro copresenta actualmente junto a Julianne Hough. Desde entonces, su conexión fue más allá de lo profesional.

En un mensaje posterior al fallecimiento, Ribeiro confesó sentirse “roto” por la pérdida:

Estoy tan destrozado ahora mismo con la muerte de mi amigo. Él era mi verdadero amigo, hermano y guía de vida. Estuve con él en este horrible viaje para vencer el cáncer. Él vivirá por siempre en mi corazón. Alfonso Ribeiro

¿Quién es Alfonso Ribeiro, cantante que se despidió de James Van Der Breek?

Alfonso Lincoln Ribeiro es un actor, presentador de televisión, comediante y bailarín, reconocido por haber dado vida a uno de los personajes más recordados de la televisión de los años noventa.

El salto definitivo a la fama internacional llegó en 1990 cuando fue elegido para interpretar a Carlton Banks en la exitosa comedia The fresh prince of Bel-Air, protagonizada por Will Smith.

Tras el final de la serie, Ribeiro continuó trabajando en televisión como actor invitado y conductor. En 2014 participó como concursante en la temporada 19 de Dancing with the stars, donde resultó ganador gracias a su talento y carisma en la pista.

