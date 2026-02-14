Integrante de Los Recoditos genera preocupación tras ser hospitalizado, dedican mensaje; “Estamos con ustedes”

La incertidumbre se apoderó de las redes sociales luego de que la agrupación sinaloense, Los Recoditos, compartieran una imagen que sembró muchas dudas. El vocalista de la agrupación apareció recostado en una camilla de hospital, acompañado por sus compañeros, quienes mostraban un semblante serio. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Quién es el integrante de Los Recoditos que apareció hospitalizado?

En la cuenta oficial de Instagram de Los Recoditos se muestra una publicación realizada dos días en la que aparece ‘Jeypi’, vocalista de la banda, en una camilla de hospital, rodeado de los demás integrantes.

‘Jeypi’, cuyo nombre real es Jesús Peña, se veía con un semblante enfermo, y sus compañeros mantenían una imagen de seriedad, generando especulación rápidamente entre sus seguidores.

Peña, llegó al grupo en enero de 2023, tras la salida de Eduardo Loaiza, y desde entonces se ha convertido en uno de los consentidos por los seguidores del género. ¿Por qué estuvo en una cama de hospital?

Te puede interesar: Pancho Barraza rompe el silencio y habla de los problemas que lo orillaron a dejar Los Recoditos

Jesús Peña, ‘Jeypi’, aparece en cama de hospital / IG: jeypi_recoditos y canva

¿Por qué Jeypi, vocalista de Los Recoditos, estaba en una cama de hospital?

Aunque no se observan lesiones visibles ni aparatos médicos que indiquen una situación crítica, el contexto de la imagen generó reacción de los fans de Los Recoditos.

La ausencia de explicación acompañando la imagen provocó que en cuestión de minutos la conversación explotara en redes sociales. Algunos usuarios manifestaron temor ante la posibilidad de que se trate de un problema de salud delicado, mientras que otros plantearon la hipótesis de un accidente reciente.

También surgió la versión de que podría tratarse de una estrategia relacionada con algún proyecto musical, como la grabación de un video o una campaña promocional. Aquí algunos de los comentarios:

“Estamos con ustedes”,

“Que tengas una pronta recuperación” y,

“Estaré en una oración por Jeypi”.

En publicaciones recientes no hay referencias a un problema de salud, por lo que muchos apuntan a que se trataba de un vídeo musical.

Lee: Vocalista de Los Recoditos canta en un semáforo

¿Quién es ‘Jeypi’, de Los Recoditos, y cuál es su trayectoria?

Santos de Jesús Pérez Roque, conocido en el ámbito artístico simplemente como ‘Jeypi’, es un intérprete mexicano que ha logrado posicionarse dentro del regional al convertirse en una de las voces estelares de Banda Los Recoditos, una de las agrupaciones más representativas de la banda sinaloense en el país.

Antes de integrarse a Los Recoditos, el cantante forjó su camino musical como parte de Banda Territorial de Monterrey, donde participó en distintas interpretaciones y dio sus primeros pasos formales dentro de la industria.

En el entorno digital, ‘Jeypi’ se mantiene cercano a su público a través de redes sociales, donde comparte imágenes y videos de sus presentaciones, momentos tras bambalinas y detalles de su rutina diaria como artista en crecimiento.

Tal vez te interese: Luis Ángel ‘el Flaco’ recuerda a su hija a un año de su trágica muerte en las playas de Mazatlán