Los recoditos enfrentan dura muerte; Samuel Sarmiento de luto: “Está en un buen lugar”

La pena vuelve a embargar a la música regional mexicana. La banda ‘Los recoditos’ enfrentó una dura pérdida. Samuel Sarmiento, su exvocalista, anuncio la muerte de un ser querido. Totalmente conmovido, el cantante expresó su sentir ante esta lamentable noticia.

Los seguidores de Samuel Sarmiento, exvocalista de ‘Los recoditos’, expresaron sus condolencias en estos momentos en los que enfrentaría uno de los momentos más complicados de su vida.

Samuel Sarmiento está de luto. / IG: @elsamuelsarmiento

¿Qué familiar de Samuel Sarmiento, exvocalista de ‘Los recoditos’, murió?

En un encuentro con la prensa, Samuel Sarmiento reveló, con lágrimas en los ojos, que su bebé murió a los ocho meses de gestación. El cantante señaló que este tema es muy delicado para él, dado que aún no lo ha podido superar.

“Es un tema que aún no supero y creo que nunca lo voy a superar, apenas van a ser tres meses de la pérdida de mi princesa. Mi esposa estaba embarazada, ya teníamos ocho meses de embarazo, ya un mes, a nada de nacer mi princesa”, dijo.

La situación conmocionó a todos los presentes, dado que el cantante no había anunciado este terrible suceso. Por esta razón, sus seguidores en redes sociales le externaron condolencias.

Samuel Sarmiento revela que murió su bebé hace tres meses. / IG: @elsamuelsarmiento

¿De qué murió la hija de Samuel Sarmiento?

Aunque el cantante Samuel Sarmiento no dio detalles de las causas de la muerte de su hija, sí comentó que, desafortunadamente, su “corazón dejó de latir”.

“Lamentablemente, su corazoncito dejó de latir, fue algo que me rompió el corazón como no te imaginas. El perder un hijo no tengo palabras para describirlo, la verdad, es algo que nunca voy a superar”. Samuel Sarmiento

Asimismo, los reporteros le cuestionaron cómo ha sobrellevado el deceso de su bebé y aseguró que ha tenido que encontrar mucha paciencia. Incluso, señaló que no le desea el dolor de la pérdida de un hijo a nadie.

Samuel Sarmiento / IG: @elsamuelsarmiento

“Con mucho amor, muchísima paciencia… Es algo complicado, a nadie le deseo eso, es un dolor terrible que te inunda, te sientes ahogar y sientes ganas de morirte a veces del dolor”, agregó.

“Es un ángelito que tengo arriba en el cielo, que me está iluminando y guiando, sé que está en un buen lugar, quiero creer que está en un buen lugar. Estaría cumpliendo el 12 de octubre tres meses”. Samuel Sarmiento

Finalmente, Sarmiento señaló que, a la par de la muerte de su bebé, también se quemó uno de sus autobuses: “Se me quemó un autobús y ese mismo día sepulté a mi hija. Mi esposa estaba embarazada, tenía ocho meses de embarazo y la perdimos. Es muy difícil, no le deseo a nadie en la vida que enfrenten el proceso de enterrar a un hijo”.

Así lo dijo Samuel Sarmiento:

¿Quién es Samuel Sarmiento, exvocalista de ‘Los recoditos’?

Samuel Sarmiento Hernández, nacido el 17 de julio de 1984 en Culiacán, Sinaloa, es un cantante de música regional mexicana que alcanzó gran reconocimiento como vocalista de la banda ‘Los recoditos’.

Se integró al grupo en 2012 y, durante más de una década, fue una de las voces principales, participando en giras nacionales e internacionales, grabaciones y premiaciones, que incluyeron reconocimientos como los Latin Grammy.

En octubre de 2023, Samuel anunció su salida de la agrupación para iniciar una carrera como solista, decisión que explicó se debió a que, tras años de esfuerzo, no recibió el protagonismo ni el apoyo que esperaba después de la salida de otros integrantes.

Desde entonces, Samuel Sarmiento ha trabajado en nuevos proyectos musicales, tras dejar a Los recoditos, lo que ha consolidado su estilo propio dentro del género. Además, ha explorado otras facetas personales y profesionales, como emprendimientos y su vida familiar, misma que comparte con sus seguidores.