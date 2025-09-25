Alessandra Rosaldo estuvo en riesgo de morir tras ser víctima de brujería: “De muerte”

Alessandra Rosaldo confesó que estuvo al borde de la muerte tras ser víctima de una brujería, situación que encendió las alarmas en redes sociales. La vocalista de ’Sentidos opuestos’ dio detalles de esta terrible situación en una de las transmisiones de ‘Netas divinas’.

Aunque la revelación es del pasado, en redes sociales volvió a viralizarse. Las declaraciones de Alessandra Rosaldo no pasaron desapercibidas entre usuarios, quienes no tardaron en opinar sobre dicha situación.

Alessandra Rosaldo sufrió brujería, así lo contó en Netas divinas. / IG: @alexrosaldo

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre la brujería que la puso en riesgo de morir?

En una de las transmisiones de ‘Netas divinas’ del 2023, Alessandra Rosaldo se sinceró y contó una anécdota sobre el trabajo obscuro que sufrió. Declaraciones que dejaron boquiabiertas a las conductoras de dicho momento. Es decir a Luz María Zetina, Yolanda Andrade, Isabel Lascurain y Gloria Calzada.

Alessandra contó que fue víctima de un trabajo llamado “entierro”, lo que derivó a que tuviera una muy mala racha por mucho tiempo. Incluso, señaló que sufrió varios accidentes. Por esta razón, la intérprete de ‘Amor de papel’ tuvo que hacerse una limpia y, en ese momento, se enteró de que alguna persona quiso atentar contra su vida.

Alessandra Rosaldo sufrió muchos accidentes cuando le hicieron brujería. / Redes sociales

“A mi me pasó también haber tenido una racha terrible, a mí lo que me pasaba es que me accidentaba todo el tiempo, la caída de la bailada que fue muy fuerte, pudo haber sido una tragedia espantosa, pude haberme quedado paralítica… En toda esa época que fue como un año o año y medio, me sucedieron muchas cosas, me atropellaron en New York, me caía, muchos accidentes, cosas físicas continuas”, dijo la cantante.

“Fui a ver a un a persona que recomendaron que ella hace limpias y lo que ella me dijo es que en ese momento me habían hecho un trabajo de muerte, incluso hicieron mi entierro, no quiero ni pensar si era con la intención de que en verdad me muriera yo o qué”. Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo tuvo que hacerse una limpia para lograr quitarse el trabajo obscuro que le hicieron. / IG: @ederbez / @alexrosaldo

¿Cómo logró salvar su vida Alessandra Rosaldo tras la brujería que le hicieron?

Asimismo, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, comentó que no solo se sometió a una limpia en ese momento, sino que también hizo un ritual para que ‘el mal saliera de su cuerpo’.

“Me hizo una limpia, y un como ritual, yo estuve como acostada… Hubo un momento en el que sí sentí como si saliera un aliento que no era mío… Pero yo sí creo que existen estas cosas…”. Alessandra Rosaldo

Como era natural, estas declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales. La mayoría de los usuarios mencionaron que podría ser un invento de la también actriz, así como hubo quienes señalaron que sí existe este tipo de magia negra.

Finalmente, Alessandra Rosaldo compartió que, después de ese episodio, su vida empezó a tomar un mejor rumbo. Logró dejar atrás los accidentes y las experiencias negativas que había enfrentado por un tiempo.

Así lo dijo Alessandra Rosaldo:

¿Por qué dijeron que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se separaron?

Cabe recodar que Mhoni Vidente desató controversia tras decir que la relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, presuntamente, habría terminado desde hace tres años, aunque públicamente habrían proyectado la imagen de una familia unida y feliz.

“Alessandra, y este Eugenio Derbez ¿ya están separados desde hace como 3 años? Siguen viviendo juntos por compromisos que tienen ellos dos y aparte tienen una niña, pero ellos están separados”, dijo Mhoni.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez presuntamente se habrían separado, según Mhoni vidente. / IG: @alexrosaldo

Por su parte, la cantante respondió a Mhoni vidente y señaló que está obsesionada con ellos. Asimismo, Eugenio Derbez bromeó y ‘oficilializó’ su separación con Alessandra Rosaldo. Aseguró que no estaban juntos, dado que ella estaba en México para llevar a cabo sus presentaciones y él en Los Ángeles con su hija.

“Bueno, sí, nos separamos para dar el concierto, ni modo que me fuera con ella a México a cantar. Entonces sí tenía razón Mhoni Vidente, nos separamos, pero a las 12 horas nos volvimos a juntar. Fue una separación, efectivamente. O sea, sí, créanle a Mhoni vidente porque sí sucedió, nos separamos por 12 horas y luego ya regresamos” Eugenio Derbez