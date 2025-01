De la opinión de Eugenio Derbez sobre ‘Emilia Pérez’, Alessandra Rosaldo revela la verdad

Ya han pasado varias semanas desde que Eugenio Derbez criticó el español de Selena Gomez en la cinta ‘Emilia Pérez’. Si bien ya ofreció una disculpa pública, el asunto aún sigue dando de qué hablar, principalmente ahora que el proyecto está a unos días de estrenarse en cines mexicanos y ha recibido múltiples críticas en redes por su presentación superficial y estereotipada de México y su cultura. La cinta es un musical que cuenta la vida de un narcotraficante en el país y su transición de género. Solo una actriz es mexicana y se filmó en su mayoría en el extranjero. Por esto, muchos han dado la razón a Derbez en cuanto a sus opiniones sobre la película.

Sin embargo, con motivo de la presentación a medios de la cinta esta semana, Karla Sofía Gascón, la actriz de origen español que hace el personaje de Emilia, y Adriana Paz, la única actriz mexicana de la película, aseguraron que, en su momento, Derbez les expresó haberse sentido “conmovido” por la cinta y hasta las felicitó por su “excelente trabajo”.

Las actrices también expresaron su postura sobre los comentarios de Eugenio. Mientras que Karla Sofía no les dio mucha importancia, Paz tachó al actor de “incongruente” y hasta lamentó que “atacara a un colega”.

Te podría interesar: Emilia Pérez: Director se defiende y hace importante petición a México tras polémica

En una reciente entrevista para diversos medios de comunicación, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, contó que el actor se había comunicado con ella tras ver la cinta en Nueva York.

De acuerdo con la cantante, el famoso consideró que la película era muy “rara”, pero que, de alguna forma, todo “encajaba demasiado bien”.

Alessandra Rosaldo, sobre la opinión de Eugenio Derbez de la película ‘Emilia Pérez’

“Eugenio amó la película. Ama la película. Yo me acuerdo de que me habló de Nueva York para decirme: ‘Tienes que ver esta película’. Me dijo: ‘Es lo más raro que he visto en mi vida. Es superextraño, pero funciona increíble y le encantó”