Eugenio Derbez “tenía muchas ganas” de ver ‘Emilia Pérez’, según actriz de la película, y ¿le encantó?

Eugenio Derbez sigue causando controversia por la opinión que dio sobre la pronunciación en español de Selena Gomez y la forma como se reflejó la cultura mexicana en el filme de ‘Emilia Pérez’. En esta ocasión, Adriana Paz, la única actriz de México de la película, se le fue con todo al actor y recordó una conversación que tuvieron en su momento.

En entrevista para diversos medios de comunicación, Adriana señaló que respeta las opiniones acerca del proyecto. No obstante, admitió estar molesta y decepcionada por las palabras del famoso actor.

De acuerdo con la actriz, el propio Eugenio, a través de su equipo, pidió boletos para ver la cinta en Nueva York, aparentemente, con algo de insistencia.

“Estaba en Nueva York cuando recibí un mensaje de la gente que estaba promocionando la serie de Eugenio. Me estaban diciendo que Eugenio tenía muchas ganas de ver la película y que, si por favor, le podía conseguir unos tickets y, sí, lo hicimos”, narró.

Te podría interesar: Emilia Pérez: Director y actriz de la cinta cancelan participación en México en función de Cineteca Nacional

Adriana Paz exhibe a Eugenio Derbez / Redes sociales

Adriana Paz tacha a Eugenio Derbez de “incongruente” por sus comentarios sobre “Emilia Pérez”

Paz, que lloró por las críticas en la reciente presentación de la película en México señaló que, tras terminar de verlo, el también actor se acercó a ella para decirle que la película le había “encantado”.

Adriana Paz “Cuando terminó la peli, estaba muy emocionado. Nos felicitó muchísimo. Se tomó fotos con nosotros. Nos abrazó. Me sentí muy contenta de conocerlo”

Aunque reiteró que cada persona es libre de tener su propia opinión, considera “incongruente” que haya criticado la actuación de Selena Gomez, cuando en su momento aseguró que la cinta lo había conmovido.

“Me desconcertó muchísimo porque, ante todo, hay que ser congruentes y, por supuesto, no te tiene que gustar lo que ves, pero sé congruente. Dijo que le encantaba, que le fascinaba. Dijo todas esas cosas maravillosas de la película y luego sale a decir eso. A mí me saca mucho de onda las personas que no son congruentes”, afirmó.

Para finalizar, admitió sentirse decepcionada de Eugenio, pues esperaba que, como actor, apoyara a sus colegas, en lugar de criticar.

No te pierdas:Emilia Pérez: Director se defiende y hace importante petición a México tras polémica

Adriana Paz exhibe a Eugenio Derbez / Redes sociales

Karla Sofía Gascón confirma que Eugenio Derbez le dijo que sí le gustó ‘Emilia Pérez’

Si bien Karla Sofía Gascón confirmó la versión de Adriana Paz. A diferencia de su colega, señaló no estar molesta con Eugenio y hasta reconoció que le gustaría trabajar con él en el futuro.

“Yo me quedo con las palabras que a mí me dijo Eugenio Derbez en Nueva York, cuando nos saludamos por primera vez. Me dijo: ‘Gracias por este personaje. Me ha encantado la película’”, indicó en un encuentro con la prensa.

Karla Sofía Gascón habla de Eugenio Derbez y ‘Emilia Pérez’ / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena ‘Emilia Pérez’ en México?

La cinta de ‘Emilia Pérez’ se estrenará en cines mexicanos el próximo 23 de enero del 2025. A pesar de que ha ganado premios importantes y tanto la película como Selena Gomez está nominada en varias categorías en los BAFTA 2025, mucha gente ha mostrado su rechazo hacia el proyecto.

Para muchos, representa de manera superficial y con clichés las problemáticas de México. La película es un musical que aborda la temática del narcotráfico en el país y la transición de género de uno de sus capos. Si bien, al prinicipio, criticaron a Derbez por sus comentarios sobre Selena Gomez y la película. Ahora hasta le piden perdón y coinciden con que Selena no habla bien español y las canciones no se entienden. En la película, los modismos no son los mexicanos y solo una de las actrices es del país. Además de que la cinta se filmó prácticamente toda en el extranjero. Esto ha ocasionado que muchos internautas pidan al público que no asista a los cines a verla.

Mira: Emilia Pérez, la película premiada en los Golden Globes 2025, llega a México. ¡Descubre dónde podrás verla!