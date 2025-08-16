Victoria Ruffo lanza fuerte advertencia a Eugenio Derbez por De viaje con los Derbez: “Será un desastre”

En una reciente entrevista para el programa de YouTube Pinky Promise de Karla Díaz, Victoria Ruffo y su hijo José Eduardo Derbez hablaron sobre su relación con Eugenio Derbez, tema que siempre despierta la curiosidad del público debido al historial de distanciamiento entre ambos. Sin embargo, lo que acaparó la atención de su plática fue la contundente advertencia que le envió al comediante sobre la nueva temporada de ‘De viaje con los Derbez’. ¿Qué dijo? Aquí te contamos.

Te puede interesar: ¡Eugenio Derbez responde a acusaciones de maltrato y abandono al compañero actor, Sammy Pérez!

Victoria Ruffo enfrenta problemas de salud / IG: @victoriaruffo

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la nueva temporada de ‘De viaje con los Derbez’?

Aunque se especuló sobre la posibilidad de que la famosa se sume a la nueva temporada de ‘De viaje con los Derbez’, la actriz Victoria Ruffo fue contundente al afirmar en la charla con Karla Díaz en ‘Pinky promise’ que no existe forma de que sea parte del reality.

Comentó que su presencia en el proyecto requeriría un pago alto, lo que considera poco probable que se cumpla. “No le va a alcanzar (a Eugenio Derbez) para llevar a mi mamá (a ‘De viaje de los Derbez’)”, dijo José Eduardo sobre las bromas que han surgido en torno a este tema.

Ruffo reiteró que su relación con el comediante no es cercana, por lo que no ve sentido en formar parte de un proyecto familiar con él. Aunque en redes sociales los fanáticos han manifestado interés en verlos juntos en pantalla chica.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: Dalilah Polanco revela por qué se separó ¿de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales y canva

¿Qué advertencia le hizo Victoria Ruffo a Eugenio Derbez sobre su posible participación en ‘De viaje con los Derbez’?

Durante la conversación, Victoria Ruffo advirtió que su participación en De viaje con los Derbez podría convertirse en un caos televisivo. Con un comentario, entre risas, la frase dejó entrever que, de aparecer frente a las cámaras junto a Eugenio, no evitaría tocar temas personales que podrían incomodar a todos.

“Si yo llego a ir ahí, creo que sería un desastre, desahogo todo” Victoria Ruffo

Las declaraciones de la famosa generaron todo tipo de comentarios entre los seguidores, quienes especulan sobre qué tipo de revelaciones haría la actriz si estuviera en un formato tan abierto y expuesto como ‘De viaje con los Derbez’. Sin embargo, ella misma dejó claro que no ha recibido ninguna invitación oficial para integrarse al elenco.

Te puede interesar: Eugenio Derbez es detenido en aeropuerto en Estados Unidos tras hablar de su “separación” de Alessandra Rosaldo

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez / Facebook

¿Cómo es la relación actual entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

La expareja no había coincidido públicamente desde hace décadas, pero la llegada de la hija de José Eduardo y Paola Dalay, propició un reencuentro. Ambos asistieron al nacimiento de la pequeña, donde convivieron junto a sus respectivas familias sin incidentes.

Pese a este acercamiento, no han vuelto a coincidir en eventos familiares. En el bautizo de su nieta no estuvo presente ningún integrante de la familia Derbez,

y en su primer cumpleaños únicamente asistió Aislinn Derbez con su hija. Estas circunstancias dejarían al descubierto que, aunque mantienen cordialidad por el bien de su nieta, cada uno sigue su vida de manera independiente.

Te puede interesar: Eugenio Derbez revela la drástica decisión que tomó sobre su hija con Alessandra Rosaldo tras “su separación”