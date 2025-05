Las ‘JNS’ no soportan el éxito de Karla Díaz; la acusan de “sabotearlas, pero nada que ver. Eso es mentira”

Una amiga cercana a ‘JNS’, anteriormente Jeans, contactó a la redacción de TVNotas para contarnos que Melissa López, Angie Taddei y Regina Murgía no estuvieron de acuerdo con la decisión de Karla Díaz de salirse de la agrupación, lo que provocó que se distanciaran de la conductora del programa de YouTube Pinky Promise.

“JNS se ha caracterizado por ser uno de los grupos musicales más carismáticos y divertidos, sobre todo porque entre ellas existe una complicidad de hermandad. Esa ha sido la clave perfecta para que tengan mucha empatía con el público, pero a veces las cosas cambian y las indiferencias comienzan a resaltar.”

Karla Díaz le dice adiós JNS / instagram

¿Por qué Karla Díaz salió de JNS?

“Hablo específicamente de la salida de Karla Díaz. Después de haber anunciado que ya no formaría parte del grupo, Melissa, Angie y Regina no estuvieron tan de acuerdo. No les quedó de otra que apoyar su decisión.”

“En su momento ellas le pidieron que se aguantara un poco más de tiempo. Le dijeron que pensara mejor las cosas, por el futuro de todas. Ellas tenían mucho miedo de que sin Karla el grupo ya no funcionara. Incluso les pasó por la mente que desapareciera.”

“Karlita tenía otro propósito de vida. Ella comenzó a tener planes a corto, medio y largo plazo: el tema de su ilusión de ser mamá y sus proyectos como empresaria.” Fuente de TVNotas

“Ella jamás se imaginó que Pinky Promise la iba a llevar más lejos de lo que ya estaba, además de todos sus proyectos. Todo eso le comenzó a demandar tiempo, esfuerzo y más presencia. Puso en balance a ‘JNS’ y a todo lo que hace de manera individual. Obviamente no se iba a quedar en un lugar donde no genera lo mismo económicamente.”

Fuente de TVNotas “¡Hay que ser realistas! ‘JNS’ no tiene tantas presentaciones al año. Aunque les duela, la agrupación ya no era rentable para Karla. Ella genera más sola y de eso es testigo el mundo entero. Por eso se fue. No lo hizo porque las haya dejado de querer. Al contrario, pero las metas de vida ya no eran las mismas.”

¿Por qué Melissa, Angie y Regina de JNS se alejaron de Karla tras su salida del grupo? Esto es lo que se dice

“Melissa, Angie y Regina comenzaron a alejarse de Karla. Sobre todo, porque en algunas presentaciones llegaban supuestas fans con pancartas que decían: ‘Karla, te extrañamos’, ‘No son nada sin ti’. Les llegó el chisme de que todo esto estaba orquestado por la misma Karla, por querer sabotearlas, pero nada que ver. Eso es mentira.”

“También les llegaron rumores de que Karla decía que no la iban a hacer sin ella. Aquí hay alguien que comenzó a armar chismes e inventó cosas para separarlas y que dejaran de ser amigas, pero Karla jamás dijo eso y muchomenos orquestó que se hiciera. Esto ha provocado un distanciamiento. Al parecer, ya casi ni se hablan. Esperemos que pronto se aclaren las cosas entre ellas y podamos verlas juntas en alguna presentación.”

Las JNS confiensan que tiene un carácter muy fuerte / Instagram

¿Cómo ha cambiado la relación entre Karla Díaz y JNS luego de su salida de la agrupación ?

“Karla las ha invitado a sus eventos y nunca han podido acompañarla. Se han reunido y ya no la invitan. Siguen inconformes con que se haya ido del grupo.”

“A mi parecer, Karla es mucho más exitosa. Los seguidores le han subido gradualmente. En los últimos tiempos, se ha colocado como una de las favoritas. Era muy evidente que en algún momento tomaría la decisión de independizarse. Gana más en sus proyectos como empresaria. Además, entre ellas, en algunas cuestiones del grupo, ya no se ponían de acuerdo.”

“Ellas no están peleadas a muerte con Karla. Sería una mentira si yo les dijera eso. Digamos que la ‘vetaron’ de sus eventos privados y de la convivencia social fuera del trabajo. Hay un distanciamiento notorio. Todo por haber salido del grupo. Recientemente Karla las invitó a su evento donde estuvo París Hilton y no llegaron. Espero que recapaciten y entiendan que no siempre estarán juntas.”

¿Cuál es la trayectoria de JNS, desde que era Jeans?

‘ JNS

En 2008 se separaron, pero en 2015 se dio el reencuentro y grabaron el disco Déjà vu (Karla, Angie, Melissa y Regina).

En 2017 cambiaron el nombre a ‘JNS’. Luego se unieron a la gira 90’s Pop Tour.

En 2022 participaron en el programa ¿Quién es la máscara? , donde ganaron.

A lo largo de su historia, pasaron varias integrantes, como: Bianca Carrasco, Amiel Tena, Litzy, Tábatha Vizzuet, Paty Sirvent, Dulce María y Valeria Maza.

El 29 de febrero de 2024, Karla anunció su salida del grupo. Argumentó: “ No he logrado ser mamá y es un anhelo que tenemos mi marido y yo”.

La agrupación cuenta con 274 mil seguidores en Instagram, 348 mil en Facebook y 248 mil en TikTok.